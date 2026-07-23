Cichopek i Kurzajewski w strojach z epoki. Tylko spójrzcie, jak się ubrali!

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Korei
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają wspólnie odkrywać nowe zakątki świata o każdej porze roku. Tym razem zdecydowali się na podróż do Korei Południowej, a ujęciami z egzotycznych wakacji podzielili się ze swoimi obserwatorami w sieci. Uwagę internautów przykuły jednak nie tylko piękne widoki południowokoreańskiej stolicy publikowane na InstaStory aktorki. Uczestnicy wyjazdu podczas zwiedzania zrezygnowali ze standardowej odzieży, ubierając się w historyczne, koreańskie hanboki, przez co wyglądali, jakby przenieśli się w czasie.
Telewizyjna para udała się do pałacu Gyeongbokgung, który jest jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Seulu. Na miejscu prezenterzy wypożyczyli tradycyjne ubiory noszone w Korei od wieków. Gwiazda postawiła na jasną, klasyczną stylizację, z kolei jej ukochany zaprezentował się w męskim stroju uzupełnionym o charakterystyczny kapelusz. Na tle pałacowych murów wyglądali niczym postaci z azjatyckiego filmu kostiumowego.
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Aktorka przyznała na Instagramie, że spacer w historycznych strojach pozwolił im poczuć się jak za czasów dynastii Joseon. Dodała, że zmiana ubrań pomogła im przenieść się kilkaset lat wstecz w samym centrum seulskiej metropolii.
To było coś więcej niż przebranie. Każdy detal stroju, architektura pałacu i niezwykła atmosfera tego miejsca sprawiają, że historia dosłownie ożywa. Spacer po królewskich dziedzińcach w hanbokach pozwala spojrzeć na Koreę z zupełnie innej perspektywy, tej pełnej tradycji, elegancji i szacunku dla przeszłości. Mimo pochmurnego nieba to był jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Bo podróże to nie tylko zwiedzanie. To możliwość choć na chwilę stać się częścią miejsca, które odwiedzamy. A Wy? Założylibyście tradycyjny strój i wybrali się w taką podróż w czasie?
Reakcje na zdjęcia Cichopek i Kurzajewskiego
Opublikowany przez prezenterkę film natychmiast wywołał falę reakcji w sieci. Większość komentujących chwaliła stylizacje i radość na twarzach celebrytów, chociaż nie zabrakło również negatywnych opinii sugerujących przywłaszczenie kulturowe przez polskie gwiazdy.
Zarąbiste - uznał Mikołaj Roznerski.
Krótki komentarz zostawiła również Ewa Wachowicz.
Ale czad! Mam taki strój! To kiedyś razem się ubierzemy!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski regularnie stawiają na aktywny wypoczynek i poznawanie odmiennych kultur. W przeszłości wspólnie odwiedzili m.in. Stany Zjednoczone, byli na nartach w Turcji, a przed ślubem podróżowali po Izraelu.
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