Cichopek i Kurzajewski w strojach z epoki. Tylko spójrzcie, jak się ubrali!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Korei

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają wspólnie odkrywać nowe zakątki świata o każdej porze roku. Tym razem zdecydowali się na podróż do Korei Południowej, a ujęciami z egzotycznych wakacji podzielili się ze swoimi obserwatorami w sieci. Uwagę internautów przykuły jednak nie tylko piękne widoki południowokoreańskiej stolicy publikowane na InstaStory aktorki. Uczestnicy wyjazdu podczas zwiedzania zrezygnowali ze standardowej odzieży, ubierając się w historyczne, koreańskie hanboki, przez co wyglądali, jakby przenieśli się w czasie.

Telewizyjna para udała się do pałacu Gyeongbokgung, który jest jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Seulu. Na miejscu prezenterzy wypożyczyli tradycyjne ubiory noszone w Korei od wieków. Gwiazda postawiła na jasną, klasyczną stylizację, z kolei jej ukochany zaprezentował się w męskim stroju uzupełnionym o charakterystyczny kapelusz. Na tle pałacowych murów wyglądali niczym postaci z azjatyckiego filmu kostiumowego.

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Aktorka przyznała na Instagramie, że spacer w historycznych strojach pozwolił im poczuć się jak za czasów dynastii Joseon. Dodała, że zmiana ubrań pomogła im przenieść się kilkaset lat wstecz w samym centrum seulskiej metropolii.

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To było coś więcej niż przebranie. Każdy detal stroju, architektura pałacu i niezwykła atmosfera tego miejsca sprawiają, że historia dosłownie ożywa. Spacer po królewskich dziedzińcach w hanbokach pozwala spojrzeć na Koreę z zupełnie innej perspektywy, tej pełnej tradycji, elegancji i szacunku dla przeszłości. Mimo pochmurnego nieba to był jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Bo podróże to nie tylko zwiedzanie. To możliwość choć na chwilę stać się częścią miejsca, które odwiedzamy. A Wy? Założylibyście tradycyjny strój i wybrali się w taką podróż w czasie?

Reakcje na zdjęcia Cichopek i Kurzajewskiego

Opublikowany przez prezenterkę film natychmiast wywołał falę reakcji w sieci. Większość komentujących chwaliła stylizacje i radość na twarzach celebrytów, chociaż nie zabrakło również negatywnych opinii sugerujących przywłaszczenie kulturowe przez polskie gwiazdy.

Zarąbiste - uznał Mikołaj Roznerski.

Krótki komentarz zostawiła również Ewa Wachowicz.

Ale czad! Mam taki strój! To kiedyś razem się ubierzemy!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski regularnie stawiają na aktywny wypoczynek i poznawanie odmiennych kultur. W przeszłości wspólnie odwiedzili m.in. Stany Zjednoczone, byli na nartach w Turcji, a przed ślubem podróżowali po Izraelu.

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