Dawid Podsiadło narysował fance tatuaż. Naprawdę go zrobiła!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-29 16:36

Fanka Dawida Podsiadły spełniła swoje marzenie! Na jej ciele pojawił się tatuaż, który narysował jej sam idol. Dawid opowiedział o tym na koncercie na PGE Narodowym. Był zaskoczony, że dziewczyna naprawdę zdecydowała się na wytatuowanie tego, co jej zaprojektował. Sami zobaczcie, jak to wygląda.

Dawid Podsiadło spełnił marzenie fanki

Dawid Podsiadło to jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. Nic więc dziwnego, że ma niezwykle zaangażowany fandom. Nie brakuje osób, które są nim bardzo zafascynowane i jedna z nich to Hanka, która na TikToku pochwaliła się, że na jej ciele pojawił się tatuaż narysowany przez samego Dawida. Dziewczyna zabrała na koncert baner, na którym poprosiła idola o rysunek. Piosenkarz zgodził się i na kartce narysował wzór, który następnie ochrona zaniosła do fanki. Choć obrazek nie wyglądał jak dzieło sztuki, Hanka zdecydowała się pójść z nim do salonu tatuażu. Efektem pochwaliła się na TikToku.

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Dawid Podsiadło zareagował na tatuaż fanki

Informacja o tym, że fanka faktycznie zrobiła tatuaż, dotarła do samego Dawida Podsiadły! Artysta opowiedział o tym zdarzeniu podczas pierwszego koncertu na stadionie PGE Narodowym w ramach Obrotowego Tour 2026. Piosenkarz przyznał, że był zaskoczony, że Hanka naprawdę wytatuowała sobie jego rysunek i zaapelował do innych, aby nie robili takich rzeczy. "Nie niszczcie sobie skóry" - powiedział Dawid Podsiadło ze sceny. Dodał, że ma nauczkę i więcej razy nie będzie rysował tatuaży, przede wszystkim dlatego, że teraz wszyscy je chcą, a on nie ma tyle czasu. Oczywiście wszystko to było wypowiedziane w żartobliwy sposób. Dawid jest bowiem znany z dystansu do siebie i poczucia humoru. 

Piosenkarz Dawid Podsiadło, z charakterystycznym wąsem i w bordowej czapce oraz szacie, pozuje na tle ściany sponsorskiej. W lewym górnym rogu widać wmontowane zdjęcie rysunku wykonanego przez artystę oraz tatuaż na przedramieniu fanki, wykonany na podstawie jego projektu. Więcej o tej historii przeczytasz na naszym portalu.
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Dawid Podsiadło zakończył Obrotowy Tour 2026

Za nimi wielki finał trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026. Ostatnie dwa widowiska odbyły się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Artysta wykonał swoje największe hity oraz dwa single z nadchodzącego albumu. Na scenie pojawili się też goście specjalni, m.in. Daria Zawiałow, Pezet, Kaśka Sochacka, Zalewski i Daniel Godson. 

tatuaż
Dawid Podsiadło