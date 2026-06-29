Dawid Podsiadło narysował fance tatuaż. Naprawdę go zrobiła!

Dawid Podsiadło spełnił marzenie fanki

Dawid Podsiadło to jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce. Nic więc dziwnego, że ma niezwykle zaangażowany fandom. Nie brakuje osób, które są nim bardzo zafascynowane i jedna z nich to Hanka, która na TikToku pochwaliła się, że na jej ciele pojawił się tatuaż narysowany przez samego Dawida. Dziewczyna zabrała na koncert baner, na którym poprosiła idola o rysunek. Piosenkarz zgodził się i na kartce narysował wzór, który następnie ochrona zaniosła do fanki. Choć obrazek nie wyglądał jak dzieło sztuki, Hanka zdecydowała się pójść z nim do salonu tatuażu. Efektem pochwaliła się na TikToku.

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Tak Dominik spełnił marzenie. Wystąpił z Dawidem Podsiadłą

Dawid Podsiadło zareagował na tatuaż fanki

Informacja o tym, że fanka faktycznie zrobiła tatuaż, dotarła do samego Dawida Podsiadły! Artysta opowiedział o tym zdarzeniu podczas pierwszego koncertu na stadionie PGE Narodowym w ramach Obrotowego Tour 2026. Piosenkarz przyznał, że był zaskoczony, że Hanka naprawdę wytatuowała sobie jego rysunek i zaapelował do innych, aby nie robili takich rzeczy. "Nie niszczcie sobie skóry" - powiedział Dawid Podsiadło ze sceny. Dodał, że ma nauczkę i więcej razy nie będzie rysował tatuaży, przede wszystkim dlatego, że teraz wszyscy je chcą, a on nie ma tyle czasu. Oczywiście wszystko to było wypowiedziane w żartobliwy sposób. Dawid jest bowiem znany z dystansu do siebie i poczucia humoru.

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Dawid Podsiadło zakończył Obrotowy Tour 2026

Za nimi wielki finał trasy koncertowej Obrotowy Tour 2026. Ostatnie dwa widowiska odbyły się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Artysta wykonał swoje największe hity oraz dwa single z nadchodzącego albumu. Na scenie pojawili się też goście specjalni, m.in. Daria Zawiałow, Pezet, Kaśka Sochacka, Zalewski i Daniel Godson.