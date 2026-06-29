Anturium więdnie w letnie dni? Ten domowy nawóz gwarantuje burzę kwiatów

Aby anturium kwitło bujnie podczas letnich upałów, musisz zagwarantować mu specjalną rutynę pielęgnacyjną i mocne dokarmianie.

Samo zraszanie liści oraz dostęp do światła nie wystarczą – roślina bezwzględnie potrzebuje zastrzyku substancji odżywczych do wypuszczania pąków.

Zastosowanie domowej odżywki zminimalizuje ryzyko spalenia korzeni, a jednocześnie sprawi, że doniczka błyskawicznie zapełni się kolorowymi kwiatostanami.

Cynamon jako domowy nawóz do anturium. Dzięki niemu zakwitnie nawet w upał

Anturium, znane w Polsce także jako kwiat flaminga lub język teściowej, to pochodząca z Kostaryki i Gwatemali roślina, która potrafi przepięknie rozkwitać nawet podczas najwyższych letnich temperatur. Warunkiem jest jednak odpowiednie wsparcie, ponieważ w naszym klimacie ten tropikalny gatunek potrzebuje potężnej dawki składników odżywczych. Strzałem w dziesiątkę okazuje się kuchenny cynamon, który świetnie sprawdza się w roli naturalnego nawozu i stymulatora wzrostu. Przyprawa ta dostarcza mnóstwo azotu stymulującego rozwój pąków, a także magnezu i fosforu, które fantastycznie wzmacniają całą strukturę rośliny. Przygotowanie mikstury jest banalnie proste, ponieważ wystarczy dokładnie wymieszać jedną łyżkę cynamonu z wodą. Tak przygotowanym preparatem podlewajmy okaz raz na miesiąc, a szybko zaobserwujemy prawdziwy wysyp barwnych kwiatostanów.

W najzimniejszych i najgorętszych miesiącach roku należy pamiętać o regularnym zraszaniu całej rośliny. Do nawilżania liści i kwiatów najlepiej wykorzystywać odstaną, miękką wodę, a jeśli kranówka charakteryzuje się dużą twardością, należy ją bezwzględnie przegotować. Istotną kwestią pozostaje również odpowiednie nasłonecznienie. Anturium preferuje stanowiska o świetle rozproszonym, ponieważ bezpośrednia ekspozycja na ostre promienie słoneczne natychmiast skutkuje bolesnymi poparzeniami liści. Warto też obalić powszechny mit, jakoby rośliny doniczkowe nie potrzebowały dodatkowego zasilania, ponieważ sklepowa ziemia rzadko posiada wystarczającą dawkę mikroelementów.

Standardowy okres kwitnienia tego egzotycznego gatunku przypada na czas od lutego do lipca, jednak systematyczne nawożenie pozwala znacznie wydłużyć ten proces. Dzięki dostarczaniu odpowiednich substancji możemy cieszyć się zjawiskowymi kwiatami przez wiele dodatkowych tygodni. Zaufana florystka zdradziła nam kolejny, rewelacyjny patent na błyskawiczne odżywienie rośliny, do którego potrzebujemy zaledwie jednego składnika prosto z domowej spiżarni, czyli zwykłej fasoli.

Jak przygotować odżywkę do anturium z białej fasoli?

Proces tworzenia nawozu rozpoczynamy od wsypania dwóch garści białej fasoli do metalowego naczynia. Nasiona zalewamy wodą w takiej ilości, aby zostały całkowicie przykryte, a następnie odstawiamy całość na kilkanaście godzin. Rano starannie odcedzamy płyn, który od teraz staje się naszym gotowym do użycia preparatem i stosujemy go do podlewania raz w tygodniu. Woda fasolowa to prawdziwa bomba witaminowa i mineralna, niezwykle bogata w białko, błonnik oraz skrobię. Te cenne związki fenomenalnie napędzają roślinę do wzrostu i potęgują jej kwitnienie. Co niezwykle ważne, tak przygotowany roztwór cechuje się bardzo łagodnym działaniem, więc praktycznie całkowicie eliminujemy niebezpieczeństwo szkodliwego przenawożenia naszego okazu.