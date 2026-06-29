Nowy trend wśród Polaków. Tak chcemy spędzać wakacje w 2026 roku

Z badania Instytutu Badań Pollster, przeprowadzonego w maju 2026 roku, wynika, że aż 72 proc. Polaków podczas wakacji wybiera przede wszystkim spacery. To zdecydowanie najczęściej wskazywana forma spędzania wolnego czasu. Tak wysoki wynik pokazuje, że coraz więcej osób świadomie zwalnia tempo. Spacer nie wymaga planowania, dużych wydatków ani specjalnego przygotowania, a jednocześnie pozwala odpocząć od codziennego pośpiechu, pracy i ekranów.

Zwiedzanie nadal utrzymuje się na podium

Drugie miejsce zajmuje zwiedzanie nowych miejsc, które wskazało 60 proc. badanych. Tyle samo osób deklaruje, że podczas urlopu najchętniej spędza czas nad wodą. To pokazuje, że Polacy wciąż chcą poznawać nowe regiony i odkrywać ciekawe zakątki, jednak coraz częściej robią to we własnym tempie. Zamiast napiętego planu dnia wybierają spokojne spacery po miastach, lokalne atrakcje czy odpoczynek nad jeziorem, morzem lub rzeką.

Wakacje to czas z najbliższymi

Dla 57 proc. respondentów jednym z najważniejszych elementów urlopu jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To kolejny sygnał, że wakacje coraz częściej traktujemy nie jako wyścig z listą atrakcji, ale okazję do odbudowania relacji i złapania oddechu z najbliższymi. Wspólne posiłki, rozmowy czy wieczorne spacery okazują się ważniejsze niż kolejne punkty do odhaczenia na mapie.

Sport - wakacyjna aktywność, na którą stawiają nieliczni

Na drugim biegunie znalazł się sport wyczynowy, który wskazało zaledwie 13 proc. badanych. Choć aktywne formy wypoczynku wciąż mają swoich zwolenników, wyniki jasno pokazują, że większość Polaków podczas urlopu nie szuka dużej dawki adrenaliny. Znacznie większym zainteresowaniem cieszą się aktywności, które pozwalają się wyciszyć i naprawdę odpocząć.

Autor: Instytutu Badań Pollster/ Materiały prasowe

Wakacje w rytmie slow

Badanie dobrze wpisuje się w obserwowany od kilku lat trend slow travel, czyli podróżowania bez pośpiechu. Coraz więcej osób wybiera krótszą listę atrakcji, za to więcej czasu na delektowanie się lokalną kuchnią, spacerami, naturą i rozmowami z bliskimi. Wyniki pokazują, że współczesny urlop nie musi być pełen ekstremalnych wrażeń, aby został dobrze zapamiętany. Wręcz przeciwnie – dla większości Polaków najcenniejsze okazują się proste przyjemności: spacer po nieznanym miejscu, odpoczynek nad wodą i czas spędzony z najbliższymi.

Badanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzono metodą CAWI w dniach 19–25 maja 2026 roku na grupie 578 osób planujących letni wypoczynek.