Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub. Słowa małej córeczki wywołały łzy pana młodego

Klaudia Halejcio oraz Oskar Wojciechowski postanowili sformalizować swój sześcioletni związek podczas uroczystej ceremonii zaślubin. Panna młoda zaprezentowała się w zjawiskowej sukni, natomiast pan młody postawił na elegancki, biały garnitur. Cała oprawa wydarzenia przypominała sceny znane z hollywoodzkich produkcji kinowych. Niemniej jednak to wystąpienie córeczki pary, małej Nel, okazało się najbardziej chwytającym za serce momentem, wywołując szczere łzy w oczach wzruszonego taty.

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Cześć, tatusiu, pewnie serce dziś ci bije najmocniej na świecie! Chcę, żebyś wiedział, że to nie tylko twój najważniejszy dzień. Czekaliśmy na niego baaardzo długo. Wiem, pewnie teraz patrzysz w stronę drzwi. Za chwilę zobaczysz kobietę swojego życia. Powiem ci coś w sekrecie: mama wygląda obłędnie! Tak pięknej jej jeszcze chyba nigdy nie widzieliśmy. Ale wiesz co? Najpiękniej wygląda, kiedy patrzy na ciebie!

Para, od lat związana z polskim show-biznesem, zorganizowała wyjątkowo huczne ślub wesele. Popularna w sieci influencerka chętnie relacjonowała te radosne chwile za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Na jej instagramowym koncie opublikowano zachwycający materiał wideo dokumentujący przebieg ślubu. To właśnie w tym nagraniu można usłyszeć przepełniony szczęściem głos małej Nel, która wyraźnie cieszyła się z całej zaistniałej sytuacji.

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Dziewczynka podczas uroczystości przypominała małą księżniczkę, a jej łobuzerski uśmiech dodawał całości wyjątkowego uroku. W obliczu takich scen pan młody, stojąc przed ołtarzem, zmuszony był ocierać napływające łzy wzruszenia. Oskar Wojciechowski postanowił odnieść się do niespodzianki córki, publikując krótki komentarz na swoim profilu na Instagramie, gdzie wciąż brzmiały w nim silne emocje związane z tym wyjątkowym dniem.

Tak wzruszającego prezentu nie dostałem chyba nigdy. Słyszałem te słowa jeszcze zanim Klaudia weszła do kościoła. To był jeden z tych momentów, których nie da się opisać. Zobacz też: Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!

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