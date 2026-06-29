Zgrupowanie Lecha Poznań we Wronkach. Sprawdź plany mistrzów Polski przed walką o puchary

Mistrz Polski zabrał na zgrupowanie młode talenty

Piłkarze klubu Lech Poznań udali się w poniedziałek do Wronek, gdzie będą trenować do 11 lipca. Trener Niels Frederiksen powołał na ten obóz dokładnie trzydziestu dwóch zawodników, wśród których znalazło się miejsce dla pięciu bramkarzy. Kadrę pierwszego zespołu uzupełniono obiecującymi graczami wyselekcjonowanymi z klubowej akademii mistrzów kraju. W tym gronie znaleźli się bramkarze Wiktor Obremski i Aleks Olsztyn, obrońca Piotr Bartczak, pomocnik Karol Delikat oraz napastnik Wojciech Szymczak.

Do drużyny po ubiegłotygodniowych urlopach dołączyli już zawodnicy z pola, czyli Daniel Hakans oraz Gisli Thordarson. Sztab szkoleniowy zadecydował, że od czwartku z resztą zespołu będzie przygotowywał się również reprezentant Hondurasu Luis Palma. Od samego początku na obozie przebywają nowo pozyskani piłkarze, którymi są bramkarz Mateusz Lis oraz ghański obrońca Terry Yegbe. Trzeci pozyskany latem gracz, czyli irański napastnik Allahyar Sayyadmanesh, dołączy do kolegów po sfinalizowaniu niezbędnego pozwolenia na pracę.

Z kim poznaniacy zagrają ważne mecze kontrolne?

Podczas pobytu we Wronkach drużyna rozegra dwa zaplanowane spotkania sparingowe, które pozwolą przetestować aktualną formę. Czwarty lipca przyniesie konfrontację z FK Żeleziarne Podbrezova, czyli szóstym zespołem minionego sezonu słowackiej ekstraklasy. Kolejnym zagranicznym sparingpartnerem poznańskiej ekipy będzie dobrze znany czeski zespół Bohemians 1905 Praga. Ten mecz kontrolny przeciwko dziesiątej drużynie ligi czeskiej odbędzie się w ostatnim dniu obozu, czyli jedenastego lipca.

Równolegle zarząd klubu oficjalnie poinformował, że nowym asystentem pierwszego trenera został czterdziestoletni Norweg Andreas Hagen, podpisując dwuletni kontrakt. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla mistrzów kraju będzie spotkanie o Superpuchar Polski przeciwko zawodnikom Górnika Zabrze. To niezwykle ważne starcie zaplanowano na 16 lipca na głównym stadionie w Poznaniu. Dokładnie pięć dni później mistrzowie Polski udadzą się w podróż do Danii na arenę międzynarodową. Rozegrają tam wyjazdowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko miejscowemu AGF Aarhus.