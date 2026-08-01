Żużlowe Grand Prix w Łodzi. Ważna decyzja organizatorów przed zawodami

Deszcz torpeduje plany

Ze względu na niekorzystne prognozy pogodowe, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu kwalifikacji oraz rywalizacji w sprincie przed siódmą rundą żużlowego cyklu Grand Prix. Zawody w Łodzi organizowane są po raz pierwszy, a ochrona toru przed ulewami stała się priorytetem.

Decyzja o odwołaniu części imprezy wymusiła zmianę procedury. Zamiast walki na torze, numery startowe zawodników zostały rozlosowane. Po godzinie 13:00 w Łodzi panowało zachmurzenie, a w pobliżu stadionu notowano jedynie sporadyczne, lekkie opady deszczu.

„W związku z prognozowanymi ulewnymi opadami deszczu oraz burzami, decyzja została podjęta z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby zabezpieczyć nawierzchnię Moto Areny Łódź przed wieczornym turniejem. Na tor zostały już wyłożone plandeki ochronne. Początek zawodów pierwszego w historii miasta turnieju jest wciąż zaplanowany zgodnie z harmonogramem na godzinę 19.00” - można przeczytać w komunikacie organizatora cyklu GP.

O której zawody?

Mimo problemów pogodowych, główna część zawodów ma się odbyć zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęcie rywalizacji na Moto Arenie Łódź zaplanowano na godzinę 19:00 w sobotę, 1 sierpnia. Organizatorzy dołożyli starań, aby tor był przygotowany na wieczorne zmagania.

Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Zgodnie z przewidywaniami, na trybunach stadionu ma pojawić się komplet około 10 tysięcy widzów, którzy po raz pierwszy będą mogli podziwiać najlepszych żużlowców świata w Łodzi.