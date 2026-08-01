Katrina Llegado z Filipin nową Miss Supranational 2026. Powala wytrenowaną sylwetką!

Nowa Miss Supranational Katrina Llegado z Filipin ma perfekcyjną sylwetkę

Tegoroczny triumf to drugie zwycięstwo Filipin w historii tego konkursu. Katrina Llegado od pierwszych dni zgrupowania uchodziła za główną faworytkę do korony. Zarówno sędziowie, jak i widzowie byli zachwyceni nie tylko jej zniewalającą twarzą, ale również perfekcyjnie wyrzeźbioną figurą, która przez ekspertów od konkursów piękności i nie tylko oceniana jest na maksymalną notę! Na scenie emanowała pewnością siebie i wdziękiem, co ostatecznie przypieczętowało jej sukces. Nowa miss to kobieta wielu talentów - pracuje jako modelka, prowadzi własny biznes, a także służy w rezerwie sił powietrznych swojego kraju. Panowanie w świecie Supranational przekazała jej ustępująca królowa piękności z Brazylii, Eduarda Braum. Podczas serii finałowych pytań Filipinka zaznaczyła, że kluczem do szczęścia jest autentyczność. Powiedziała wtedy: "Jesteśmy doskonale niedoskonali".

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Finał okazał się bardzo udany także dla naszej reprezentantki. Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025, pokazała się z fenomenalnej strony. Dzięki swojej elokwencji i nieprzeciętnej urodzie dotarła aż do grona dwunastu najlepszych uczestniczek. Jurorzy postanowili dodatkowo wyróżnić Polkę, przyznając jej prestiżowy tytuł Miss Supranational Europy 2026.

Finałowy wieczór miał miejsce w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu i po raz kolejny potwierdził, że nasz kraj potrafi organizować imprezy na najwyższym poziomie. Na scenie, oprócz najpiękniejszych kobiet, można było podziwiać gwiazdy muzyki. Zaśpiewały między innymi Blanka oraz Alicja Szemplińska. A przed nami kolejne emocje związane z urodą, bo w niedzielę, 2 sierpnia, odbędzie się finał Miss Polski 2026. Zobaczymy wtedy, która z pań przejmie tytuł od Oliwii Mikulskiej. W gronie finalistek znalazło się sporo dziewczyn na co dzień uprawiających sport!