Dawid Kwiatkowski i Margaret spędzili razem noc! "Oj Megi, Megi…"

Tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival ruszyła z przytupem 24 sierpnia. Gwiazdy porwały widownię do tańca, ale nie zabrakło też wzruszeń podczas wzruszającego hołdu dla zmarłego przed rokiem Stanisława Sojki. Wśród artystów pierwszego dnia koncertów znaleźli się Dawid Kwiatkowski i Margaret - twórcy przeboju "Później ci opowiem". Wiemy, co robili, gdy w Operze Leśnej zgasły już wszystkie światła.

Dawid Kwiatkowski i Margaret - "Później ci opowiem". Duet, który czaruje Polskę

Piosenka ukazała się w połowie czerwca i szybko podbiła serca słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret pracowali nad "Później ci opowiem" z twórcami z Hotelu Torino. Później nie ukrywali wielkich emocji związanych z nagraniami teledysku.

Lubimy się, nikogo przy sobie nie musieliśmy udawać - napisał piosenkarz w komentarzu pod klipem na platformie YouTube.

Zobacz też: Piasek po 20 latach wyznał prawdę o Dodzie. Tak zachowywała się za kulisami festiwalu w Sopocie

Piosenkarze przyjaźnią się od lat

Bliska relacja Dawida Kwiatkowskiego i Margaret trwa już od dawna. Wspierali się nawzajem na różnych etapach swoich karier, również podczas trudnych momentów, gdy spadała na nich krytyka. Po wspólnym występie na Top of the Top Sopot Festival 2026 nie mogło więc zabraknąć emocjonalnego wpisu w sieci. Dawid Kwiatkowski zwrócił się bezpośrednio do przyjaciółki.

Oj Megi, Megi… Nasz występ, choć udany i jaramy się nim okrutnie, jest tylko przecinkiem w tym, co przeżyliśmy wspólnie przez 13 lat. Może jakimś zwieńczeniem, może w końcu. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jacy zawsze dla siebie byliśmy. Że zawsze byliśmy dla siebie. A teraz mamy wspólny utwór, który radzi sobie świetnie, a my wzruszamy się śpiewając go - czy można lepiej? - napisał.

30

Przejmujące słowa Kwiatkowskiego

Na zakończenie, artysta podziękował Margaret za przyjaźń i zdradził, że... spędzili razem noc w hotelowym pokoju.

Gosiu, dziękuję. Pamiętaj, że zawsze możesz położyć na mnie głowę. Jak wczoraj, o 3 w nocy w pokoju hotelowym - zakończył Dawid Kwiatkowski.

Jak myślicie, o czym rozmawiali po pełnym festiwalowych wrażeń dniu?

Sonda Czy lubisz twórczość Dawida Kwiatkowskiego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA