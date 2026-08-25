Jarosław Królewski reaguje na gest Lukasa Podolskiego. Prezes Wisły Kraków wesprze córkę zamordowanego kibica

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-25 15:09

Śmiertelne pobicie 36-letniego kibica w stolicy Małopolski wywołało ogromne poruszenie w całym kraju. Lukas Podolski błyskawicznie ogłosił finansowe wsparcie dla bliskich zmarłego mężczyzny. Do akcji włączył się także Jarosław Królewski, który zaoferował ogromną kwotę, jednak ze specjalnym zastrzeżeniem dotyczącym terminu i celu wypłaty środków.

Jarosław Królewski
Autor: ART SERVICE / Super Express Jarosław Królewski
  • Tragiczne wydarzenia w stolicy Małopolski wstrząsnęły opinią publiczną, co spotkało się z szybką reakcją właściciela Górnika Zabrze, który obiecał natychmiastowe przekazanie środków dla bliskich ofiary.
  • Do tej inicjatywy odniósł się włodarz Wisły Kraków, który zaoferował sumę przekraczającą 100 tysięcy złotych, dodając do tego istotny warunek wypłaty.
  • Zastrzeżenie wprowadzone przez działacza ma stanowić bezpośrednie zabezpieczenie startu w dorosłość dla dziecka zmarłego kibica.
Ekstraklasa Wisła Kraków vs GKS Katowice
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Śmiertelny atak w Krakowie. Lukas Podolski wspiera bliskich kibica

Nocny incydent na jednym z krakowskich osiedli miał tragiczny finał. Nieznani sprawcy zaatakowali 36-latka, a rany zadane niebezpiecznymi narzędziami doprowadziły do jego śmierci. Wobec medialnych doniesień łączących napastników ze środowiskiem pseudokibiców krakowskiej drużyny, sternik klubu stanowczo odciął się od sprawców i zapowiedział zdecydowaną walkę z chuligaństwem na trybunach.

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Wydarzenia ze stolicy Małopolski nie przeszły bez echa w piłkarskim świecie. Przedstawiciel Górnika Zabrze udowodnił, że w obliczu ludzkiego dramatu podziały między kibicami schodzą na dalszy plan, oferując bezinteresowne wsparcie z własnej strony.

„Jako właściciel Górnika jestem głęboko wstrząśnięty tragedią. Choć pieniądze nie zastąpią bólu i straty, to postanowiłem, że okażemy wsparcie rodzinie zabitego Kibica, przekazując im cały dochód z sektora gości z meczu z Wisłą Kraków” – zadeklarował Lukas Podolski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Jarosław Królewski deklaruje pomoc finansową dla rodziny zmarłego

Inicjatywa zawodnika z Zabrza spotkała się z natychmiastowym odzewem najważniejszej osoby w małopolskim klubie. Jarosław Królewski przyznał się do bezradności piłkarskich struktur, a jednocześnie postanowił aktywnie włączyć się w pomoc dla poszkodowanej rodziny.

„Jestem wstrząśnięty tym, że jako polscy działacze jesteśmy jako grupa na tyle słabi, że pozwalamy, by ludzie tracili życie” – zakomunikował włodarz Wisły Kraków.

„Dlatego, jeśli rodzina będzie chciała z tego skorzystać, przeznaczam 100 tys. zł, czyli ~dwukrotność wartości biletów ze wspomnianego meczu dla rodziny” – przekazał działacz, dodając na koniec stanowcze wezwanie: „zróbmy z tym coś wreszcie”.

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Pieniądze od prezesa Wisły Kraków trafią na specjalne konto dla córki ofiary

Do swojej deklaracji działacz dołączył jeszcze jedno istotne sprostowanie. Wpis dotyczył bezpośrednio dalszych losów dziecka zmarłego 36-latka, aby zabezpieczyć jego wejście w dorosłość.

„PS. Oczywiście dla córki zdeponowane w banku po osiągnięciu 18 roku życia. Ale to chyba jasne” – doprecyzował na koniec Jarosław Królewski.

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