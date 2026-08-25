Weterynarka szokuje w sprawie mycia psich zębów. Czy trzeba robić to codziennie?

Płytka bakteryjna oraz kamień nazębny stanowią duże niebezpieczeństwo dla psów, mogąc skutkować utratą zębów i obciążeniem ważnych narządów wewnętrznych.

Mimo że wielu lekarzy zaleca codzienne szczotkowanie, Dorota Sumińska, doświadczona weterynarka, ma na ten temat inne zdanie.

Dowiedz się, co zdaniem specjalistki jest najważniejsze w dbaniu o psie zęby i czy rzeczywiście codzienne mycie jest niezbędne.

Dlaczego dbanie o zęby psa jest kluczowe dla jego zdrowia?

Psy, tak samo jak ludzie, zmagają się z odkładaniem płytki bakteryjnej, która z czasem zamienia się w twardy kamień nazębny. Zlekceważenie tego problemu często kończy się stanem zapalnym dziąseł, ogromnym bólem i wypadaniem zębów, co z kolei może rzutować na pracę nerek, wątroby czy serca. Z tego powodu wielu specjalistów traktuje pielęgnację jamy ustnej jako podstawowy obowiązek opiekuna. Oprócz domowych zabiegów konieczne są regularne wizyty u weterynarza. W trakcie takiego badania lekarz sprawdza uzębienie, diagnozuje ewentualne schorzenia i w razie potrzeby zaleca profesjonalne usuwanie kamienia w znieczuleniu ogólnym.

Mycie zębów psu. Czym szczotkować psie zęby?

Do higieny psich zębów nie można stosować produktów przeznaczonych dla ludzi. Zawarty w nich fluor oraz ksylitol są wysoce toksyczne dla zwierząt i mogą wywołać poważne dolegliwości. Należy sięgać wyłącznie po specjalistyczne pasty enzymatyczne dla czworonogów, które skutecznie redukują osad i są bezpieczne przy połknięciu. Naukę mycia zębów warto zacząć od podania pasty na palcu do zlizania, a następnie powoli przyzwyczajać psa do dotyku, by z czasem wprowadzić szczoteczkę. Pamiętajmy, aby po każdym takim zabiegu pochwalić i nagrodzić pupila, co pomoże zbudować pozytywne skojarzenia. Jednak czy codzienne szczotkowanie to jedyne wyjście? Lekarka weterynarii Dorota Sumińska ma na ten temat własną teorię.

Czy psu trzeba myć zęby? Dorota Sumińska odpowiada

Znana lekarka weterynarii Dorota Sumińska współtworzy na Instagramie profil @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie wspólnie z córką porusza tematy związane ze zwierzętami. W jednym z opublikowanych materiałów wideo specjalistka postanowiła odpowiedzieć na nurtujące wielu opiekunów pytanie dotyczące mycia zębów u psów.

Psu nie trzeba myć zębów. Trzeba bardzo dbać o dietę psią. Trzeba na pewno zdejmować kamień, jeżeli się zrobi

- stwierdza wprost Dorota Sumińska, cytowana przez instagramowy profil. Lekarka wykorzystała również okazję, by zaapelować do miłośników zwierząt.

I trzeba brać psy ze schroniska, a nie kupować rasy, na przykład brachycefaliczne, czy bardzo zminiaturyzowane, bo u tych psów kłopoty będą z zębami nawet, jeśli będziemy je myć.

- apeluje specjalistka.

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