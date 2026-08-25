Natasza Urbańska na czerwonym dywanie w Sopocie. Tę stylizację widzieliśmy już kilka razy

Gwiazdy na Top of The Top Sopot Festival 2026. Natasza Urbańska w centrum uwagi

Top of The Top Sopot Festival 2026 ruszył z kopyta. Nadmorski kurort przez cztery dni pełni funkcję muzycznego centrum Polski. Już pierwszego wieczoru na scenie Opery Leśnej nie zabrakło wielkich nazwisk. Wśród występujących znaleźli się m.in. Kayah, Zbigniew Zamachowski, Kasia Sienkiewicz, Natalia Szroeder, Maciej Stuhr, Justyna Steczkowska, Aga Zaryan oraz Natasza Urbańska.

Sporo emocji dostarczały również wydarzenia poza sceną. Zwieńczeniem występów było pozowanie na ściance, co pozwoliło artystom zaprezentować swoje modowe wybory. Choć pierwszego dnia na czerwonym dywanie zdecydowanie dominowała czerń, część gwiazd postawiła na odważniejsze akcenty kolorystyczne.

Obiektywy fotoreporterów przyciągała przede wszystkim Natasza Urbańska. 49-letnia piosenkarka zachwycała w aksamitnej, głęboko kobaltowej kreacji wieczorowej. Suknia idealnie eksponowała jej sylwetkę, a największe uznanie zyskał misternie wykonany gorset, przypominający formą rzeźbę.

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Natasza Urbańska w dobrze znanym gorsecie na Top of The Top Sopot Festival 2026

Osoby na bieżąco śledzące modowe trendy z pewnością skojarzą ten fason. Podobne rozwiązania pojawiły się już na celebryckich wydarzeniach. W marcu 2025 roku Aleksandra Adamska wystąpiła w bardzo podobnym gorsecie, który 36-letnia aktorka dobrała do klasycznych jeansów na galę "Top Seriale".

Niedługo później w podobnym stylu zaprezentowała się Justyna Steczkowska. Podczas ceremonii otwarcia Eurowizji 54-letnia wokalistka pojawiła się w oszałamiającej czerwonej sukni z gorsetem imitującym nagie ciało, co odbiło się szerokim echem w mediach.

Wszystkie wymienione stylizacje to projekty Katarzyny Konieczki. 44-letnia projektantka słynie z tworzenia awangardowych, artystycznych kreacji. Jej unikalne podejście do mody zostało docenione m.in. przez samą Madonnę, z którą miała okazję współpracować.

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