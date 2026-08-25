Mateusz Banasiuk w Azja Express 2026. Jak znany aktor poradzi sobie w ekstremalnym wyścigu?

Kim jest Mateusz Banasiuk i dlaczego jego decyzja wywołała poruszenie?

Mateusza Banasiuka nie trzeba przedstawiać polskim widzom. To wszechstronny aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, który zdobył uznanie dzięki znakomitym rolom w takich produkcjach jak „Furioza” czy „Wszystko, co kocham”. Prywatnie od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z wybitną aktorką Magdaleną Boczarską, z którą ma ośmioletniego syna Henryka.

Kiedy stacja ogłosiła, że aktor dołączy do obsady najnowszej odsłony „Azja Express”, widzowie wstrzymali oddech. Wielu fanów było przekonanych, że to właśnie Boczarska będzie jego partnerką w wyścigu – zwłaszcza że jeszcze niedawno Mateusz wiernie kibicował jej na widowni „Tańca z Gwiazdami”. Okazało się jednak, że aktorka postawiła na zasłużony odpoczynek, a gwiazdor postanowił zabrać w tę szaloną podróż kogoś zupełnie innego. Ta decyzja z miejsca zaintrygowała opinię publiczną.

Rodzinny duet na końcu świata. Z kim aktor wyruszył po zwycięstwo?

Zamiast znanej partnerki, Mateusz Banasiuk zaprosił do programu swoją młodszą o dwa lata siostrę, Aldonę Banasiuk. Kobieta na co dzień unika blasku fleszy i świetnie odnajduje się w zupełnie innej branży. Z wykształcenia i pasji jest wziętą architektką wnętrz. To właśnie ona odpowiadała za projekt domu znanej tancerki i aktorki, Agnieszki Kaczorowskiej, a także urządzała prywatne mieszkanie swojego brata.

Rodzeństwo dorastało w warszawskiej Wesołej, gdzie wspólnie budowali domki na drzewach i spędzali całe dnie na świeżym powietrzu. Jak sami przyznają, łączy ich niesamowita więź, choć w dorosłym życiu ich relacje bywały różne ze względu na nawał obowiązków. Wspólny udział w ekstremalnym show ma być dla nich nie tylko szansą na wygraną, ale przede wszystkim niezwykłą okazją do spędzenia czasu tylko we dwoje, z dala od codziennych trosk i pędzącego świata.

Głód, wyczerpanie i chwile grozy, czyli brutalna rzeczywistość wyścigu

Udział w survivalowym show to nie sielankowe wakacje all inclusive, o czym Banasiuk przekonał się już w pierwszych dniach. Aktor w wywiadach nie ukrywa, że zderzenie z azjatycką rzeczywistością było potężnym testem fizycznym i psychicznym. Rodzeństwo permanentnie cierpiało z powodu głodu, a poszukiwanie darmowego noclegu potrafiło zająć im nawet do dwóch wyczerpujących godzin.

Mateusz przyznał również, że podczas wyścigu zdarzały się momenty prawdziwej grozy. Ciemne, nieznane ulice, obce miejsca i bezpańskie psy wywoływały w nim naturalny lęk o bezpieczeństwo własne i siostry. Mimo ekstremalnego zmęczenia i konieczności długiej regeneracji po powrocie do Polski, gwiazdor uważa tę wyprawę za absolutnie fantastyczną przygodę, która obnażyła ich największe słabości, ale też pokazała niezwykłą siłę charakteru.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem aktora?

Tegoroczna edycja powraca do swoich korzeni, serwując uczestnikom morderczą trasę liczącą ponad pięć tysięcy kilometrów. Zespoły będą musiały przetrwać w ekstremalnych warunkach, przemieszczając się przez urokliwą Indonezję, pełną kontrastów Malezję, aż po futurystyczny Singapur. Zasady pozostają bezlitosne – każda para ma do dyspozycji zaledwie jednego dolara dziennie na osobę i musi liczyć wyłącznie na autostop oraz gościnność lokalnych mieszkańców.

Zmagania Mateusza Banasiuka, jego siostry oraz pozostałych siedmiu gwiazdorskich duetów zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Najnowszy sezon startuje już 5 września. Gdzie i kiedy śledzić ten niesamowity wyścig z czasem? Program będzie emitowany na antenie TVN, w każdą sobotę o 19:45. Przygotujcie się na solidną dawkę adrenaliny i niezapomniane telewizyjne emocje!

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