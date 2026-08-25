Szybka kartkówka z matematyki. Oblicz, ile wynosi x w równaniu: 2(x+3):3+4=10

Nasz mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga regularnej gimnastyki, aby pozostać w doskonałej kondycji i unikać rutyny.

Proste łamigłówki matematyczne to idealny sposób na szybkie pobudzenie szarych komórek i sprawdzenie logicznego myślenia.

Podejmij wyzwanie i oblicz wartość "x" w podanym równaniu - czy uda ci się znaleźć prawidłowe rozwiązanie bez kalkulatora?

Nasza codzienność często wygląda podobnie. Te same trasy, obowiązki i czynności wykonujemy niemal automatycznie. W takiej rutynie warto od czasu do czasu zafundować swojemu umysłowi małe wyzwanie. Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek czy zadań wymagających logicznego myślenia zmusza nas do koncentracji i szukania nowych rozwiązań. Nie trzeba przy tym godzinami siedzieć nad skomplikowanymi równaniami. Krótka zagadka matematyczna potrafi skutecznie zaangażować uwagę. Czasem rozwiązanie wydaje się oczywiste, ale wystarczy jeden haczyk, by trzeba było spojrzeć na problem zupełnie inaczej.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile wynosi x w równaniu 2(x+3):3+4=10? Rusz głową i oblicz bez użycia kalkulatora

Codzienne ćwiczenie mózgu nie musi być przykrym obowiązkiem. Wręcz przeciwnie - może stać się ciekawym rytuałem i okazją do sprawdzenia własnych możliwości. Zagadki matematyczne angażują uwagę, zachęcają do logicznego myślenia i uczą cierpliwości. Kilka minut dziennie poświęconych łamigłówkom może być prostym sposobem na wprowadzenie do codzienności większej dawki umysłowej aktywności. Nie trzeba być mistrzem matematyki, żeby zacząć. Wystarczy ciekawość i chęć zmierzenia się z kolejnym wyzwaniem. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu 2(x+3):3+4=10? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu: 2(x+3):3+4=10? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Odejmij 4 od obu stron równania. Zaczynamy od pozbycia się liczby, która jest dodawana lub odejmowana od reszty wyrażenia.

2(x+3):3 + 4 - 4 = 10 - 4

2(x+3):3 = 6

Krok 2: Pomnóż obie strony równania przez 3. Następnie wykonujemy dzielenie przez 3

2(x+3):3x3 = 6x3

2(x+3) = 18

Krok 3: Podziel obie strony równania przez 2. Teraz przechodzimy do mnożenia przez 2

2(x+3) : 2 = 18 : 2

x+3 = 9

Krok 4: Odejmij 3 od obu stron równania. Na koniec pozbywamy się liczby, która jest dodawana do x

x+3 - 3 = 9 - 3

x = 6

Rozwiązanie: x = 6

Sprawdzenie: Podstawmy x=6 do oryginalnego równania, aby upewnić się, że wynik jest poprawny:

2(6+3):3+4=10 2(9):3+4=10 18:3+4=10 6+4=10 10=10

Równanie jest spełnione, więc rozwiązanie jest prawidłowe.

Udało wam się podać poprawną wartość x? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.