Skorupka z jajka nie chce schodzić? Wystarczy, że uderzysz w tym miejscu, a od razu się ześlizgnie

Obieranie jajek to często frustrujące wyzwanie, zwłaszcza gdy skorupka uparcie przylega do białka.

Na łatwość oddzielenia skorupki wpływa nie tylko świeżość jajka, ale także odpowiednie przygotowanie technika obierania.

Odkryj proste triki, które raz na zawsze rozwiążą problem z obieraniem jajek.

Dlaczego skorupka tak mocno trzyma się jajka?

Nie każde ugotowane jajko obiera się równie łatwo. Jedną z przyczyn może być jego świeżość. Bardzo świeże jajka często sprawiają więcej kłopotów, ponieważ błona znajdująca się pomiędzy skorupką a białkiem mocniej do niego przylega. Z czasem w jajku zachodzą naturalne zmiany. Ulatnia się dwutlenek węgla, a wraz z nim zmienia się pH białka. W efekcie błona może słabiej przylegać do jego powierzchni. Dlatego jajka, które nie są już całkiem świeże, często okazują się znacznie łatwiejsze do obrania.

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Uderz w tym miejscu, a skorupka zejdzie bez problemu

Jeżeli skorupka nie chce odchodzić, warto pomyśleć również o tym, w którym miejscu rozpoczynamy obieranie jajka. Dobrym punktem, w który należy uderzyć, aby skorupka lepiej odchodziła od białka, jest szerszy, bardziej płaski koniec jajka. Właśnie tam znajduje się pęcherzyk powietrza, który może ułatwić rozpoczęcie obierania. Wystarczy delikatnie opukać skorupkę, a następnie spróbować podważyć ją palcami. Czasem już ten niewielki trik robi sporą różnicę.

Łyżeczka może uratować sytuację

Gdy skorupka pęka na drobne kawałeczki i wszystko zaczyna się kleić do białka, pomocna może być zwykła łyżeczka. Po delikatnym rozkruszeniu skorupki należy wsunąć jej brzeg pod błonę i ostrożnie przesuwać go wzdłuż jajka. Dzięki temu można oddzielić większy fragment skorupki, zamiast mozolnie odrywać każdy kawałeczek osobno. To szczególnie przydatne wtedy, gdy przygotowujemy większą liczbę jajek.

Liczy się także sposób gotowania

Na późniejsze obieranie wpływa również przygotowanie jajek. Do wody można dodać niewielką ilość soli, octu lub soku z cytryny. Po ugotowaniu warto natomiast szybko schłodzić jajka w zimnej wodzie.

Zatem zanim następnym razem zaczniemy siłować się z każdym kawałkiem skorupki, wypróbować kilka prostych trików, które skutecznie pomogą nam łatwiej obrać jajka.

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