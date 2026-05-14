Data i miejsce pogrzebu Stanisławy Celińskiej. Rodzina przekazała szczegóły pochówku

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Uroczystości na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Opinia publiczna dowiedziała się o śmierci uwielbianej aktorki we wtorek, 12 maja. Gwiazda odeszła zaledwie czternaście dni po swoich siedemdziesiątych dziewiątych urodzinach, o czym poinformowano za pośrednictwem jej oficjalnego konta w mediach społecznościowych. Menedżer artystki Maciej Muraszko przekazał redakcji "Super Expressu", że zgon nastąpił w godzinach popołudniowych podczas pobytu w placówce medycznej.

Rodzina zmarłej zaledwie kilkadziesiąt godzin później opublikowała dokładny plan ostatniego pożegnania. Wiemy już, że uroczystości zaplanowano na czwartek, 21 maja. Wierni i bliscy zgromadzą się o godzinie 11:00 w warszawskim kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie żałobnicy przejdą w kondukcie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie punktualnie o godzinie 13:00 rozpocznie się ceremonia złożenia ciała do grobu.

Zobacz również: Stanisława Celińska zmagała się z ogromnym cierpieniem przed śmiercią. Dramatyczne słowa aktorki

23

Ostatnie koncerty Stanisławy Celińskiej. Aktorka występowała na wózku inwalidzkim

Wybitna artystka nie rezygnowała ze spotkań z publicznością pomimo rosnących problemów ze zdrowiem. Ostatni raz wystąpiła przed fanami 26 kwietnia podczas gdańskiego koncertu w ramach trasy "Atramentowe 10". Gwiazda śpiewała już wtedy siedząc na wózku inwalidzkim ze względu na trwające od lat dolegliwości kręgosłupa i zeszłoroczną operację chirurgiczną pleców.

Gorsza forma fizyczna nie wpłynęła na rezygnację z kalendarza imprez, który był starannie wypełniony na wiele tygodni w przód. Pierwszym wyraźnym sygnałem ostrzegawczym było dopiero to, że na początku maja niespodziewanie odwołano jej zaplanowany koncert w miejscowości Białe Błota.

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie

"Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich zbyć około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówi "Super Expressowi" menedżer gwiazdy."

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel