Córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej już po maturze. Mama zdradziła wyniki!

Julia Gąsowska wkracza w dorosłość

Dla Julii Gąsowskiej, jedynej córki Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, obecny rok obfituje w wielkie emocje. Niedawno dziewczyna bawiła się na swojej studniówce, a w maju przystąpiła do egzaminów dojrzałości. Znani rodzice nie ukrywają dumy i wzruszenia faktem, że ich latorośl stawia pierwsze kroki w dorosłym życiu.

Jeszcze niedawno relacjonowaliśmy przygotowania nastolatki do balu przedmaturalnego. Anna Głogowska chętnie dzieliła się z internautami dylematami dotyczącymi kreacji, zastanawiając się wspólnie z fanami nad wyborem koloru: czekoladowego czy winnego. Ostatecznie wybór padł na długą, bordową suknię, w której Julia prezentowała się fenomenalnie, wyróżniając się na tle rówieśników. Tancerka towarzyszyła córce podczas pierwszej części balu, otwarcie przyznając, że to dla niej wyjątkowo poruszające chwile.

Czas przygotowań do studniówki i samej imprezy to już jednak przeszłość. Część maja upłynęła Julii Gąsowskiej pod znakiem maturalnych zmagań.

Jak córka Gąsowskiego i Głogowskiej poradziła sobie na maturze?

Anna Głogowska mocno przeżywała zarówno studniówkę, jak i same egzaminy córki. Przed pierwszą częścią z języka polskiego udostępniła w sieci poruszający wpis, w którym dopingowała Julię i przekazała jej symbolicznego kopniaka na szczęście. Tancerka zauważyła przy tym, że maturalny stres często dotyka rodziców w większym stopniu niż samych zdających. Słowa wsparcia w internecie zamieścił również Piotr Gąsowski, trzymając kciuki za sukces córki. Wysiłek nastolatki przyniósł spektakularne efekty.

Ale jak To??? 100 proc. z ustnego języka polskiego i 100 proc. z języka angielskiego??? Tak strrrasznie i nieprzyzwoicie się cieszymy i chwalimy, że chyba będziemy na językach. Ps. pisemne to co innego. I może to i lepiej, że jeszcze do 8 lipca będziemy sobie wszyscy żyć w błogiej i radosnej nieświadomości.

Później Anna Głogowska podzieliła się kolejnym komentarzem:

Kiedy jest co świętować, TATA (na chwilę przed odlotem) zaprosił MATURZYSTKĘ na jedzonko. Brawo Julka.

