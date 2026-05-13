Gwiazdy żegnają Stanisławę Celińską. Padły poruszające słowa

Julita Buczek
2026-05-13 10:09

Śmierć Stanisławy Celińskiej wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. W internecie oraz w programach telewizyjnych mnożą się wspomnienia osób, które miały zaszczyt z nią współpracować. Artyści zgodnie przyznają, że straciliśmy nie tylko wybitną aktorkę, ale też wymagającego i empatycznego człowieka.

Wiadomość o śmierci 79-letniej Stanisławy Celińskiej poruszyła świat polskiej kultury. Aktorzy i twórcy zgodnie podkreślają, że artystka była postacią niezwykłą, obdarzoną potężną charyzmą, a jednocześnie wyjątkowo wrażliwą i zdyscyplinowaną.

Wspomnienia w Dzień Dobry TVN. Jaką osobą była Stanisława Celińska?

Na kanapie w programie "Dzień Dobry TVN" współpracownicy wspominali Celińską. Zwracano uwagę na jej profesjonalizm, wymagania stawiane sobie i innym, a także głęboką empatię ukrytą pod maską surowości.

W pracy była wymagająca od siebie i od innych - mówiła w "Dzień Dobry TVN" Lucyna Malec.

Jacek Poniedziałek, gość tego samego wydania, nie potrafił ukryć emocji, opowiadając o zmarłej aktorce.

Stasia była nieprawdopodobnie wymagająca (...) Ona była bardzo ciepła, rozumiała, co dzieje się w duszy człowieka - powiedział Jacek Poniedziałek w śniadaniówce.

Małgorzata Rożniatowska przytoczyła anegdotę z dzieciństwa, dowodząc, że ich losy splatały się od najmłodszych lat.

Poznałyśmy się jak miała 6 lat (...) jej mama uczyła mnie grać na skrzypcach. Stasia już wtedy wiedziała, że będzie aktorką (...) trzy razy zdarzyło się to, że dostałam rolę po Stasi (...) Skupiała na sobie uwagę wszystkich - wyznała Małgorzata Rożniatowska w "Dzień Dobry TVN".

Kuba Wojewódzki opublikował w sieci krótki, lecz wymowny wpis: "Nie ma róży bez ognia, nie ma sceny bez Ciebie".

Karolina Korwin-Piotrowska zauważyła z kolei, że Celińska była wszechstronną artystką, dla której scena była naturalnym środowiskiem.

Była gigantem sceny, filmu, estrady. Urodziła się po to, by występować. Będzie nieśmiertelna. Bo zawsze będziemy pamiętać jej wykonanie "Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej" - powiedziała Pudelkowi Karolina Korwin-Piotrowska

Sebastian Fabijański nie ukrywał, że informacja o śmierci Celińskiej mocno nim wstrząsnęła.

O Boże... Cholernie przykra informacja. Pamiętam ją jako kobietę z werwą, temperamentem, siłą, poczuciem humoru, ale jednocześnie z wielką czułością, kruchością i wrażliwością - wspomina Sebastian Fabijański w rozmowie z Pudelkiem.

