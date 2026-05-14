"Poturbowana przez życie" Katarzyna Cichopek wraca do dawnego wizerunku. Pokazała się w nowym-starym wydaniu.

Głośne rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Rozpad związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela był ogromnym szokiem dla polskiego show-biznesu. Przez wiele lat uważano ich za wyjątkowo zgraną parę, której miłość zaczęła się na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" i trwała mimo codziennych problemów. Widzowie pokochali ich od razu, a potem obserwowali ślub i narodziny ich dzieci. Wydawało się, że ich trwające kilkanaście lat wspólne życie to istna sielanka, co potwierdzały liczne zdjęcia udostępniane w sieci.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w marcu 2022 roku. To właśnie wtedy pojawiły się jednakowe oświadczenia, w których oboje potwierdzili koniec relacji po 17 wspólnie spędzonych latach, w tym 14 latach małżeństwa. Mimo początkowych apeli o spokój i uszanowanie prywatności w mediach szybko zaczęły mnożyć się plotki na temat przyczyn ich rozstania.

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Prawdziwe emocje wybuchły kilka miesięcy później, gdy na jaw wyszło, że nowym partnerem aktorki jest Maciej Kurzajewski. Początkowo para trzymała swój związek w tajemnicy, ale ostatecznie zakochani zdecydowali się na oficjalne ogłoszenie. Dla internautów był to jeden z najbardziej komentowanych romansów ostatnich lat. Dodatkowe kontrowersje wywoływały wypowiedzi Marcina Hakiela oraz publiczne spory z byłą żoną prezentera Pauliną Smaszcz.

Mimo tych zawirowań Cichopek i Kurzajewski skupili się na rozwijaniu swojej relacji. Fani chętnie śledzili ich wspólne wyjazdy, zdjęcia z romantycznych chwil oraz wspólne występy na szklanym ekranie. Przez długi czas plotkowano o ich planach ślubnych, aż wreszcie te doniesienia się potwierdziły. Jesienią 2025 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, co uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w kraju.

Katarzyna Cichopek znów w naturalnych lokach

U boku nowego partnera aktorka wyraźnie odżyła i zdecydowała się na zmianę wyglądu, która nawiązuje do jej wczesnych występów w serialu "M jak miłość". Cichopek ponownie zaprezentowała się w swoich charakterystycznych, ciemnych lokach!

W tych włosach czuję się znowu jak JA. Ta Kasia z liceum - zachwycona światem, z głową pełną marzeń i pomysłów. Ta, która ciągle śpiewała, grała na gitarze i śmiała się do rozpuku. Potem życie trochę mnie poturbowało. Wiele przeszłam. Ale dziś znów jestem pozytywnie zakręcona. Dosłownie i w przenośni - napisała aktorka.

W swoim wpisie wspomniała również początki kariery:

Pamiętam moją pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do magazynu "Gala". Stylista wyprostował mi włosy i powiedział, że tak powinnam wyglądać, bo jest "lepiej". Uwierzyłam mu. I przez lata prostowałam nie tylko loki… ale też siebie. Dziś żałuję, że tak długo tłumiłam swoje naturalne fale, swoją dzikość, emocje i prawdziwą siebie. Ale już tego nie robię. Dziś jestem sobą. I wiecie co? Nigdy wcześniej nie czułam się piękniejsza.

Reakcje fanów na metamorfozę Katarzyny Cichopek

Obserwatorzy gwiazdy nie kryli zachwytu jej nową, a właściwie... starą fryzurą.

"Odpowiedni mężczyzna potrafi wydobyć z nas to, co najlepsze. Pięknie Pani w loczkach! Dużo pomyślności", "Uważam, że to właśnie w kręconych włosach wyglądasz dużo lepiej i o wiele młodziej", "Cudownie wyglądasz ", "I ktoś mi powie, że miłość nie uskrzydla. Teraz w nowym związku oboje jesteście cudownymi ludźmi, twoje loki Kasiu i nowy look Macieja to idealny komplet ", "Zdecydowanie loki. Widać w nich szaloną Kasię" - czytamy w sieci.

