Stanisława Celińska zmagała się z ogromnym cierpieniem przed śmiercią. Dramatyczne słowa aktorki

Dramat Stanisławy Celińskiej w ostatnich miesiącach. Aktorka zmagała się z poważnymi problemami

Śmierć Stanisławy Celińskiej wywołała ogromne poruszenie wśród jej miłośników i całego środowiska artystycznego. Przez wiele lat artystka była jednym z filarów polskiej kultury. Jej występy na deskach teatrów, w produkcjach filmowych i telewizyjnych niezmiennie budziły podziw, a trasy koncertowe gromadziły rzesze oddanych słuchaczy. Tylko nieliczni wiedzieli, z jak wielkim cierpieniem mierzyła się u schyłku życia. W ubiegłym roku aktorka przekazała niepokojące wieści o drastycznym pogorszeniu się jej stanu zdrowia.

Ból kręgosłupa był nie do zniesienia. Stanisława Celińska odwołała zaplanowane koncerty

Jesienią 2025 roku Stanisława Celińska podzieliła się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych poruszającym wyznaniem. Wówczas artystka ogłosiła konieczność odwołania zaplanowanych występów ze względu na nasilające się dolegliwości. Gwiazda przyznała się do potężnego, uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie bólu kręgosłupa. Medycy podjęli decyzję o konieczności szybszego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Ta informacja zasmuciła wielu jej sympatyków, dla których koncerty Celińskiej były niezwykle ważnym wydarzeniem. Widzowie cenili jej sceniczną charyzmę, głęboką wrażliwość oraz unikalną więź, jaką nawiązywała z publicznością. Sama piosenkarka również nie kryła swojego rozżalenia zaistniałą sytuacją.

"Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z państwem po występach" - pisała Stanisława Celińska na Facebooku.

Po przeprowadzonym zabiegu artystka wymagała odpoczynku i odpowiedniej rehabilitacji. Pomimo własnego cierpienia, Celińska starała się podtrzymywać kontakt ze swoimi fanami, okazując im wdzięczność za płynące z ich strony wsparcie i dobre słowo.

Stanisława Celińska to postać absolutnie wyjątkowa w historii polskiego filmu i teatru. Jej droga zawodowa rozpoczęła się u schyłku lat 60., a uznanie i rozgłos zdobyła dzięki kreacjom u czołowych twórców kina. Sympatię szerszej widowni zyskała dzięki występom w popularnych serialach. Równie istotną rolę w jej życiu odgrywała muzyka. Wydawnictwa płytowe artystki wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną, a wykonywane przez nią piosenki zyskały miano kultowych.

