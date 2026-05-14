Czy psy potrafią oglądać telewizję? Znana weterynarz rozwiewa wątpliwości właścicieli

Opiekunowie czworonogów często obserwują, jak ich zwierzęta skupiają wzrok na ekranie, co wywołuje pytania o ich rzeczywistą zdolność odbioru obrazu.

Popularna lekarka weterynarii, Dorota Sumińska, odnosi się do tych doniesień i potwierdza, że część psów potrafi rejestrować przekaz telewizyjny.

Dowiedz się, dlaczego psi umysł radzi sobie z przetwarzaniem obrazu elektronicznego i sprawdź, czy twój zwierzak również posiada tę niezwykłą umiejętność.

Czy psy naprawdę mogą oglądać telewizję? To zachowanie zastanawia właścicieli

Każdy miłośnik zwierząt doskonale zdaje sobie sprawę z wyjątkowej więzi łączącej go z pupilem. Czworonogi błyskawicznie wyłapują nasze komunikaty werbalne i niewerbalne, a także trafnie odczytują ludzkie stany emocjonalne. Reagują na zmiany hormonalne w naszym organizmie, bezbłędnie wyczuwając radość, smutek, strach czy ogromny stres. W takich chwilach zwierzęta instynktownie próbują nas pocieszać, bronić lub po prostu uspokajać. Silna relacja sprawia, że ludzie traktują psy jak prawdziwych członków rodziny, zabierając je na wakacje i angażując w codzienne obowiązki. Bardzo często zdarza się, że zwierzak wskakuje na sofę i z uwagą wpatruje się w domowy odbiornik. Zastanawiamy się wtedy, czy pies autentycznie widzi wyświetlane treści. Temat ten wzięła pod lupę Dorota Sumińska, popularna w mediach społecznościowych ekspertka.

Dorota Sumińska tłumaczy, jak psy postrzegają obraz na ekranie telewizora

Lekarka weterynarii prowadzi instagramowy profil @suminska_zwierze_ci_sie, gdzie wspólnie z córką dzieli się wiedzą o zwierzętach. W jednym z opublikowanych materiałów wideo specjalistka poruszyła kwestię, która od dawna intryguje miłośników czworonogów. Ekspertka wprost odpowiedziała na pytanie o to, czy nasze psy rzeczywiście śledzą akcję na szklanym ekranie. Jej słowa stanowią dla wielu osób ogromne zaskoczenie.

"Tak pies rzeczywiście może oglądać telewizję. Nie każdy pies, ale są psy, których mózg jest w stanie tak nastawić swoją percepcję, że ten obraz telewizyjny widzi. Nie każdy pies potrafi to zrobić, ale jest coraz więcej psów, które widzą zarówno obraz w telewizorze, jak i obraz na ekranie tabletu, komputera"

— tłumaczy Dorota Sumińska. Jeśli więc zauważysz, że twój zwierzak z wielkim zaangażowaniem wpatruje się w włączony telewizor, najprawdopodobniej naprawdę interesuje go wyświetlana w danym momencie treść.

