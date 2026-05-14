Azjatki piją ten napój codziennie. To jemu zawdzięczają nienaganną sylwetkę

Justyna Klorek
2026-05-14 14:13

W Europie, zwłaszcza w Polsce, kawa i herbata królują na stołach jako codzienne napoje. Jednak w krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea czy Chiny, na czoło wysuwa się często inny, niezwykle popularny napój, który jest nieodłącznym elementem tamtejszej kultury. Pije się go przez cały rok, zarówno na ciepło i na zimno.

Autor: jcomp/ Freepik.com
  • W Azji, w odróżnieniu od Europy, króluje inny, niezwykle popularny napój, stanowiący integralną część tamtejszej kultury.
  • Mugicha, napar z prażonych ziaren jęczmienia, to ulubiony wybór Azjatów, ceniony za orzechowy smak, brak kofeiny i wsparcie trawienia.
  • Odkryj ten naturalny eliksir, bogaty w przeciwutleniacze, i sprawdź, dlaczego warto go pić.

Choć kraje azjatyckie wielu kojarzą się z zieloną herbatą i matchą, to w ziemiach Dalekiego Wschodu na stołach najczęściej gości inny napój, a mianowicie napar z prażonych ziaren jęczmienia. Szczególnie ceniony jest w Japonii, Korei i Chinach, gdzie podawany bywa zarówno na ciepło, jak i na zimno. Charakteryzuje się delikatnym, lekko orzechowym smakiem oraz przyjemnym aromatem. W Japonii znany jest jako mugicha, a w Korei jako boricha, natomiast w Chinach serwuje się go pod nazwą Dàmài Chá.

Napój ten od lat uznawany jest za zdrową alternatywę dla kawy i czarnej herbaty, ponieważ naturalnie nie zawiera kofeiny. Dzięki temu mogą sięgać po niego również dzieci, osoby starsze oraz ci, którzy chcą ograniczyć pobudzające napoje. Prażony jęczmień jest bogaty w przeciwutleniacze i składniki mineralne, a sam napar pomaga nawodnić organizm, co jest szczególnie ważne podczas upałów.

Wiele osób docenia go także za właściwości wspierające trawienie. Tradycyjnie uważa się, że napar z jęczmienia może pomagać w pracy układu pokarmowego, łagodzić uczucie ciężkości po posiłkach i wspierać metabolizm. Badania wykazały, że ekstrakt z prażonego jęczmienia może wykazywać działanie antybakteryjne, zwłaszcza wobec niektórych szczepów bakterii odpowiedzialnych za próchnicę. Dodatkowo jego delikatny smak sprawia, że świetnie gasi pragnienie i może być zdrowym zamiennikiem słodzonych napojów.

Warto pić napar z prażonych ziaren jęczmienia również dlatego, że jest prosty w przygotowaniu i naturalny. Coraz więcej osób na całym świecie odkrywa ten azjatycki zwyczaj i sięga po jęczmienny napój jako element zdrowego stylu życia.

zdrowe odżywianie