Azjatki piją ten napój codziennie. To jemu zawdzięczają nienaganną sylwetkę

W Azji, w odróżnieniu od Europy, króluje inny, niezwykle popularny napój, stanowiący integralną część tamtejszej kultury.

Mugicha, napar z prażonych ziaren jęczmienia, to ulubiony wybór Azjatów, ceniony za orzechowy smak, brak kofeiny i wsparcie trawienia.

Choć kraje azjatyckie wielu kojarzą się z zieloną herbatą i matchą, to w ziemiach Dalekiego Wschodu na stołach najczęściej gości inny napój, a mianowicie napar z prażonych ziaren jęczmienia. Szczególnie ceniony jest w Japonii, Korei i Chinach, gdzie podawany bywa zarówno na ciepło, jak i na zimno. Charakteryzuje się delikatnym, lekko orzechowym smakiem oraz przyjemnym aromatem. W Japonii znany jest jako mugicha, a w Korei jako boricha, natomiast w Chinach serwuje się go pod nazwą Dàmài Chá.

Nie zawiera kofeiny i poprawia trawienie. To ulubiony napój Azjatek

Napój ten od lat uznawany jest za zdrową alternatywę dla kawy i czarnej herbaty, ponieważ naturalnie nie zawiera kofeiny. Dzięki temu mogą sięgać po niego również dzieci, osoby starsze oraz ci, którzy chcą ograniczyć pobudzające napoje. Prażony jęczmień jest bogaty w przeciwutleniacze i składniki mineralne, a sam napar pomaga nawodnić organizm, co jest szczególnie ważne podczas upałów.

Wiele osób docenia go także za właściwości wspierające trawienie. Tradycyjnie uważa się, że napar z jęczmienia może pomagać w pracy układu pokarmowego, łagodzić uczucie ciężkości po posiłkach i wspierać metabolizm. Badania wykazały, że ekstrakt z prażonego jęczmienia może wykazywać działanie antybakteryjne, zwłaszcza wobec niektórych szczepów bakterii odpowiedzialnych za próchnicę. Dodatkowo jego delikatny smak sprawia, że świetnie gasi pragnienie i może być zdrowym zamiennikiem słodzonych napojów.

Warto pić napar z prażonych ziaren jęczmienia również dlatego, że jest prosty w przygotowaniu i naturalny. Coraz więcej osób na całym świecie odkrywa ten azjatycki zwyczaj i sięga po jęczmienny napój jako element zdrowego stylu życia.

