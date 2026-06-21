Daniel Olbrychski usunięty z obsady "Rancza"? Reżyser wydał oświadczenie. "Widz jest najważniejszy"

Daniel Olbrychski w "Ranczu" i oburzenie widzów

"Ranczo" wraca po dekadzie w niemal pełnym składzie. Na planie nowych odcinków (do których zdjęcia ruszyły niedawno) zameldowała się większość oryginalnej obsady, zabrakło jednak świętej pamięci Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. W Wilkowyjach zawita zaś trochę nowych twarzy, w tym legendarny polski aktor Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza, krewniaka Stacha, którego kreował zmarły Pieczka.

Angaż Daniela Olbrychskiego spotkał się ze sporym oporem ze strony widzów, nie tylko dlatego, iż początkowo zakładali, że zastąpi on Franciszka Pieczkę, ale również ze względu na osobiste poglądy aktora. Murem za aktorem stanął producent "Rancza", rzeczoną krytykę nazywając hejtem. "Widzę, że wylała się fala hejtu na Daniela Olbrychskiego, ze względu na to, że otwarcie głosi swoje poglądy" - napisał Maciej Strzembosz na Facebooku.

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Daniel Olbrychski wyleci z obsady "Rancza"? Jest oświadczenie reżysera

Mimo ostrego stanowiska producenta, wielu fanów "Rancza" autentycznie liczyło, że swoim oporem zmuszą produkcję do usunięcia Daniela Olbrychskiego z obsady. Teraz już wiemy, że tak się nie stanie. Pojawiło się bowiem kolejne oświadczenie, tym razem reżysera Wojciecha Adamczyka.

Drodzy Ranczersi! Daniel Olbrychski jako osoba prywatna miał prawo wyrazić swoje poglądy. Mamy wolność słowa. Wy macie prawo oceniać poglądy Daniela Olbrychskiego, mamy wolność słowa. Szanuję wszystkie wypowiedzi! Ale oddzielajcie, proszę, aktora od postaci! Daniel Olbrychski to wybitny aktor, legenda polskiego kina, wcieli się w postać z "Rancza" i na pewno, gwarantuję, nie będzie głosił swoich poglądów, tylko poglądy Ignacego Japycza! Poczekajcie na emisję i oceńcie, czy Wam się Japycz Ignacy podoba. Nie Olbrychski, tylko Japycz. Widz jest najważniejszy, bo od niego zależymy. Pracujemy dla Was. Niech zatem ten Widz da szansę - napisał na Instagramie.

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"Ranczo" - kiedy nowe odcinki trafią na ekran?

Zdjęcia do 11. sezonu "Rancza" ruszyły, ale przewidywana data premiery nie jest obecnie znana. Wiemy jedynie, że nowe odcinki mają zawitać na antenie Telewizji Polskiej wraz z jesienną ramówką 2026 roku.

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