Czym zajmuje się Krzysztof Gojdź? Prawda o jego karierze w USA wychodzi na jaw

Kariera Krzysztofa Gojdzia w Polsce. Tytuł doktora nauk medycznych

Jak podaje Pudelek, Krzysztof Gojdź w 2000 roku uzyskał uprawnienia do pracy w zawodzie lekarza, co można potwierdzić w Centralnym Rejestrze Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej. Kilkanaście lat później obronił tytuł doktora nauk medycznych. W polskiej przestrzeni medialnej przedstawia się jako doktor nauk medycznych, natomiast w anglojęzycznych komunikatach używa zapisu "Chris Gojdz, MD, PhD".

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Swoją ścieżkę zawodową od dłuższego czasu wiąże z branżą medycyny estetycznej. W dorobku Krzysztofa Gojdzia znajdują się liczne szkolenia i kursy, które ukończył zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

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Szkolenia w Stanach Zjednoczonych to za mało. Czy Krzysztof Gojdź leczy w USA?

Na stronie internetowej Revive Clinic, w zakładce poświęconej biografii Krzysztofa Gojdzia, wspomniano m.in. o jego uczestnictwie w kursie organizowanym przez American Academy of Aesthetic Medicine w Miami. Pudelek zauważa jednak, że są to szkolenia o charakterze podyplomowym, a nie pełnoprawne studia medyczne. Nie mogą one zastąpić licencji lekarskiej, która w Stanach Zjednoczonych jest bezwzględnie wymagana do samodzielnej praktyki.

W USA o przyznaniu uprawnień medycznych decydują władze poszczególnych stanów. Posiadanie polskiego dyplomu lekarskiego nie upoważnia automatycznie do samodzielnego wykonywania procedur z zakresu medycyny estetycznej za oceanem.

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Dziennikarze Pudelka przeanalizowali dostępne publicznie amerykańskie bazy lekarzy. Z ich śledztwa wynika, że nie zdołali odnaleźć informacji potwierdzających posiadanie przez Krzysztofa Gojdzia aktywnej licencji na leczenie w USA.

Serwis podkreśla, że sprawdzano m.in. stanowe rejestry medyczne oraz ogólnokrajową bazę FSMB DocInfo. Według amerykańskiego prawa zabiegi takie jak podawanie botoksu, osocza bogatopłytkowego czy wykonywanie iniekcji zaliczają się do praktyki lekarskiej. Mogą być one realizowane wyłącznie przez osoby z ważną licencją lub przez personel działający pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza.

Nieobecność w publicznych rejestrach nie oznacza, że Gojdź w ogóle nie współpracował z amerykańskimi klinikami. Może to jednak sugerować, że jego działalność w Stanach Zjednoczonych opierała się głównie na doradztwie lub pełnieniu funkcji eksperckich, a nie na bezpośrednim leczeniu.

Krzysztof Gojdź i jego amerykańskie kliniki. Co mówią rejestry?

Pudelek zbadał również status placówek medycznych, o których Krzysztof Gojdź wspominał w swoich profilach w mediach społecznościowych. Kilka miesięcy wstecz ogłosił on, że pozbył się swoich klinik zlokalizowanych w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago oraz Nowym Jorku.

Zamykam rozdział, który dla wielu byłby "szczytem" - dla mnie był tylko etapem. Sprzedałem kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i New York. Po raz kolejny zapragnąłem zmienić swoje życie.

Jak ustalił serwis, ogólnodostępne dokumenty potwierdzają oficjalne zaangażowanie Gojdzia w firmę REVIVE CLINIC CAPITAL LLC z siedzibą w Miami Beach. Dziennikarze Pudelka nie natrafili jednak na jednoznaczne zapisy dowodzące, że był on bezpośrednim właścicielem innych placówek funkcjonujących pod szyldem Revive w pozostałych lokalizacjach. Zaznaczono jednocześnie, że rejestry te zawierają tylko te dane, których ujawnienie jest prawnie wymagane, co nie wyklucza istnienia innych umów o współpracy lub powiązań biznesowych z tymi klinikami.

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