Maciej Dowbor rezygnuje z pracy w telewizji. Skupi się na biznesach z żoną

Przypomnijmy, że debiut dziennikarza w szeregach komercyjnej stacji był ogromnym przedsięwzięciem medialnym. Informację o przejściu do nowego formatu podano do publicznej wiadomości w trakcie koncertów festiwalowych w Sopocie. Praca w popularnej śniadaniówce trwała jednak zaledwie niecałe dwa lata, a samo rozstanie przebiegło niezwykle cicho i bez zbędnego szumu medialnego.

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Koniec współpracy Macieja Dowbora z "Dzień Dobry TVN"

W czwartek, 25 czerwca 2026 roku, Maciej Dowbor nieoczekiwanie obwieścił koniec swojej przygody w porannym paśmie. Ceniony prezenter podzielił się tą wiadomością ze swoimi obserwatorami za pośrednictwem mediów społecznościowych. We wpisie na Instagramie szczegółowo opisał powody odejścia z telewizji i zarysował swoje najbliższe plany zawodowe. Jak się okazuje, teraz dziennikarz zamierza poświęcić całą swoją uwagę żonie i wspólnym działaniom biznesowym.

Sonda Jak Ci się podoba Maciej Dowbor w duecie z Sandrą Hajduk-Popińską? Wspaniale! Są cudowni razem! Nic specjalnego. Z Koroniewską to byłoby coś Nie wiem, nie oglądam

Przez ostatnie 2 lata witałem was słowami Dzień Dobry TVN. Dziś chcę powiedzieć do zobaczenia… . To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą "siostrą", Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać

Zaledwie tymi kilkoma zdaniami znany prezenter na Instagramie podsumował swój dotychczasowy etap zawodowy w pożegnalnym komunikacie.

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Nowe plany Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej

Gwiazdor przyznał, że rozstanie ze stacją nie było decyzją podjętą pod wpływem chwili. Z jego słów wynika, że już kilka miesięcy wcześniej zauważył trudności w łączeniu wszystkich dotychczasowych zobowiązań zawodowych.

Główną motywacją do rezygnacji z porannego formatu telewizyjnego stały się inicjatywy biznesowe tworzone u boku Joanny Koroniewskiej. Małżeństwo od dłuższego czasu rozwija autorskie pomysły, a w najbliższym czasie zamierzają wyjść ze swoją aktywnością także poza przestrzeń wirtualną. Dalszy rozwój wspólnej marki wymagał od prezentera znaczącego ograniczenia innych obowiązków na ekranie.

Jak wiecie, z Joanną Koroniewską od wielu lat rozwijamy własne projekty. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji. Tak więc dziś, po raz ostatni zobaczyłem się z Wami w roli prowadzącego.

W taki właśnie sposób prezenter pożegnał się z widzami porannego programu telewizji TVN, by w pełni skupić się na nowych celach u boku swojej partnerki Joanny Koroniewskiej. Warto zaznaczyć, w jakiej atmosferze przebiegł jego ostateczny dyżur na antenie.

Maciej Dowbor ciepło podsumowuje współpracę ze stacją TVN

Ostatnia wizyta prezentera w studiu porannego pasma stacji niczym nie różniła się od standardowego dnia pracy. Zabrakło łzawych scen czy patetycznych pożegnań na wizji. Dziennikarz wykazał się pełnym profesjonalizmem, ograniczając wylewność przed kamerami na rzecz rzetelnego poprowadzenia wydania. Swoje słowa uznania i wdzięczności dla ekipy telewizyjnej przekazał dopiero wirtualnie, publikując oficjalny wpis na Instagramie.

@sanhajduk jesteś najlepszą współprowadzącą jaką spotkałem na swojej 27 letniej zawodowej drodze (@maciek_rock , @piotr.gasowski.official wybaczcie😂😉). Lidka Kazen, dzięki za zaufanie i odważną decyzję. Od pierwszego dnia w DDTVN czułem się jak u siebie. To Wasza zasługa Drodzy Widzowie oraz wsparcie całego dziendobrowego zespołu, który przyjął mnie, jakbym pracował w nim od zawsze. Nigdy tego nie zapomnę. Maciej Dowbor jednocześnie zapowiedział, że być może nie żegna ze śniadaniówką TVN ostatecznie. Tyle, że podczas kolejnej wizyty na kanapach zobaczylibyśmy go w zupełnie innej roli. Pisząc to, prezenter znów odwołał się do Sandry.

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Mam przeczucie, że nie jest to definitywne pożegnanie. Może jeszcze zasiądę na tych kanapach - tym razem jako gość. A ja mam naprawdę wiele ciekawych historii do opowiedzenia… co nie Sandra?!