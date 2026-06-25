Poważne oskarżenia dla Doroty R. Chodzi o potężne pieniądze i biznes jej byłego męża

Śledczy wydali już wiele decyzji dotyczących zajęcia różnego rodzaju dóbr materialnych, aby zabezpieczyć interesy poszkodowanych w tej sprawie osób. Organom ścigania udało się zamrozić nie tylko środki finansowe czy prawa cywilne, ale także cenne pojazdy, luksusowe czasomierze oraz nieruchomości. Całkowita wycena zgromadzonego przez śledczych mienia przekracza obecnie 12 milionów złotych i dodatkowo prawie 60 tysięcy euro.

Udział Doroty R. w biznesie Emila S.

Emil S. w czasach małżeństwa z popularną wokalistką kierował przedsiębiorstwem Ent One Investments. Z zebranych materiałów wynika, że producent filmowy gwarantował swoim inwestorom potężne zyski z planowanych ekranizacji kinowych. Ogromne pieniądze wpłacane na poczet przyszłych hitów ostatecznie miały jednak błyskawicznie znikać z rachunków bankowych firmy.

Gdy zniecierpliwieni wierzyciele zaczęli coraz głośniej domagać się oddania swoich funduszy, Emil S. przeniósł działalność za granicę i stworzył maltański podmiot Ent One Studios Limited. Współwłaścicielką w nowym przedsięwzięciu została jego ówczesna małżonka. Zdaniem prokuratorów to właśnie na konta tej wyspiarskiej spółki przelewano ogromne kwoty wyprowadzane uprzednio z krajowego rynku.

Wieloletnie śledztwo przeciwko producentowi i piosenkarce

Zgromadzone przez organy ścigania dowody sugerują, że znana artystka aktywnie wspierała tworzenie wspomnianej działalności gospodarczej na Malcie. Złożone postępowanie w tej skomplikowanej sprawie finansowych nadużyć toczy się nieprzerwanie od 2021 roku.

Główny oskarżony w aferze, Emil S., musi liczyć się z ryzykiem spędzenia za kratkami nawet całej dekady. Samej Dorocie R. za zarzucane jej czyny grozi maksymalnie do pięciu lat pozbawienia wolności, z kolei na surowe wyroki do 10 lat więzienia narażone są także dwie inne powiązane kobiety: Anna S. oraz Agnieszka C.-D.

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