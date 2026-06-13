Co z Michałową w "Ranczo"? Jest komentarz reżysera. Wszystko już jasne

"Ranczo" to polski fenomen

„Ranczo” (emitowane w latach 2006–2016 w TVP1) to kultowy serial komediowo-obyczajowy w reżyserii Wojciecha Adamczyka, stworzony przez duet Brutter–Niemczuk. Opowiada o losach Lucy Wilskiej, Amerykanki, która po odziedziczeniu dworku w fikcyjnych Wilkowyjach zmienia życie lokalnej społeczności. Podstawą fabuły jest konflikt braci bliźniaków (Wójta i Proboszcza, granych przez Cezarego Żaka), a tłem są realia wiejskie, motywy miłosne, walka władzy z Kościołem oraz rozmowy na słynnej „ławeczce”.

Produkcja miała liczyć tylko cztery sezony, lecz dzięki ogromnej oglądalności, dochodzącej do 10 milionów widzów, powstało aż 10 serii (130 odcinków) oraz film pełnometrażowy.

"Ranczo" wraca, ale w innej formie

Pod koniec 2025 roku ogłoszono, że "Ranczo" wraca na ekrany, ale w innej formie niż cały serial. Ma on być osobnym spin offem z 6 odcinkami, w których większość niezamkniętych wątków z całej serii - otrzyma swoje zakończenia. 9 czerwca 2026 roku odbyło się pierwsze wspólne czytanie scenariusza. Pojawił się na nim następujące osoby:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Według informacji Radia Eska, dodatkowo do obsady dołączył Daniel Olbrychski, co wywołało niemałe oburzenie fanów.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Marta Lipińska wróci do "Rancza"? Jest komentarz

Wielu fanów zastanawiało się, co stanie się z kultową Michałową. W końcu "Ranczo" bez znakomitej gospodyni może nie do końca mieć sens. Jak dowiedziało się Radio Eska, wszystko jasne, co stanie się z Martą Lipińską w serialu.

- Oczywiście, że pani Marta jest postacią ikoniczną i będzie brała udział w serialu. Nie wyobrażam sobie, że pani Marty Lipińskiej zabrakło, po prostu tego dnia była niedostępna dla nas. Tylko tyle - powiedział dla Radia Eska, reżyser Wojciech Adamczyk.

Ucięło to wszelkie spekulacje o braku aktorki w kultowym serialu.