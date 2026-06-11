Eliza Macudzińska skończyła 18 lat. Wśród prezentów luksusowy kabriolet i ogromna gotówka

Osiemnastka Elizy Macudzińskiej. Zjawiskowa suknia i tłum gości w pałacu

Córka Izabeli Macudzińskiej świętowała wejście w dorosłość podczas niezwykle hucznego wydarzenia, które od dłuższego czasu elektryzowało internautów. Znana matka dotrzymała obietnicy i zorganizowała gigantyczne przyjęcie bez patrzenia na koszty, dbając o każdy najmniejszy szczegół. Uroczystość dla blisko stu zaproszonych gości odbyła się w eleganckim Pałacu Jaśminowym, który gościł już wcześniej tę rodzinę. Całość swoim rozmachem przypominała bardziej elitarny bankiet niż tradycyjną imprezę urodzinową. Główna bohaterka wieczoru przyciągała wzrok dzięki błyszczącej, błękitnej sukni oraz koronie na głowie, co potęgowało królewski wręcz klimat. Prawdziwe poruszenie wśród fanów wywołały jednak relacje opublikowane już po zakończeniu wielkiego balu.

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Eliza Macudzińska chwali się prezentami. Luksusowe BMW i spora gotówka

Świeżo upieczona osiemnastolatka zamieściła w internecie specjalny materiał wideo, na którym szczegółowo zaprezentowała wszystkie urodzinowe podarunki. Influencerka od razu zastrzegła na nagraniu, że jej intencją absolutnie nie jest chwalenie się zgromadzonymi dobrami. Mimo tych zapewnień trudno zaprzeczyć, że zestaw otrzymanych upominków wyglądał w oczach internautów niezwykle imponująco.

Młoda celebrytka otwarcie poinformowała swoich obserwatorów, że sporym zaskoczeniem okazały się dla niej wręczone przez bliskich środki finansowe. Dziewczyna podkreśliła przed kamerą, że „naprawdę było ich bardzo dużo”. Zastrzyk gotówki został przez nią uznany za wysoce praktyczny i w pełni trafiony podarunek.

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Największe poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych wywołał jednak pojazd zaparkowany na podjeździe. Osiemnastolatka dostała w prezencie turkusowe BMW Serii 3 Cabrio, które od razu czule nazwała swoim „dzieckiem”. Mimo że jest to auto z rynku wtórnego, jego rynkowa wartość wciąż oscyluje w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych.

To nie był jednak koniec długiej listy urodzinowych podarunków. Z okazji wejścia w pełnoletność partner influencerki zorganizował dla niej wyjazd niespodziankę, co stanowiło miły, romantyczny gest w gąszczu materialnych dóbr. Dziewczyna rozpakowała również ekskluzywne perfumy, paczki z firmowymi kosmetykami oraz luksusową biżuterię, którą natychmiast założyła na rękę. Zestaw dopełniły nieco bardziej klasyczne upominki, takie jak gramofon i płyty winylowe, mające stanowić inspirację do rozwijania zupełnie nowych zainteresowań muzycznych.

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