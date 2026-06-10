Magda Narożna znów zmieniła fryzurę. Fani w szoku: "10 lat młodziej"

Magda Narożna powraca do krótkich włosów z kolorowym akcentem

Liderka zespołu Piękni i Młodzi Magda Narożna przez długi czas nosiła charakterystyczny jasny blond. Jeszcze niedawno można ją było zobaczyć w długich, gęstych lokach. Obecnie artystka postawiła na zdecydowane cięcie. Oprócz tego, że skróciła włosy, zdecydowała się na pastelowy odcień różu. Nowy wygląd wywołał zdziwienie wśród wielu obserwatorów w sieci.

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Przedstawiam Wam moje nowe, kolorowe, drapieżne włosy. Bardzo lubię eksperymentować, jeżeli chodzi o moje włosy. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba!

Wokalistka już nieraz pokazywała, że lubi bawić się swoim wizerunkiem, prezentując m.in. burzę loków, oryginalne upięcia i barwne akcesoria. Obecna przemiana to kolejny odważny krok. W przeszłości gwiazda disco polo preferowała krótkie uczesania, by z czasem zapuścić włosy. Teraz wyraźnie widać, że chęć do zmian znów wzięła górę.

Reakcja fanów na nową fryzurę Magdy Narożnej

Odświeżony wygląd artystki wywołał lawinę komentarzy. Część internautów chwali jej odwagę, podkreślając nowoczesny i radosny charakter nowej fryzury. Niektórzy potrzebują jednak czasu, by oswoić się z tak mocną metamorfozą. Pod postami Narożnej zaroiło się od pozytywnych wpisów.

"Młodziej w tej fryzurze i tak bardzo świeżo", "Wow, normalnie 10 lat młodziej! Taka Cię pamiętam", "Wow, super Madzia, ślicznie wyglądasz", "Pani Magdo oszałamiająca pięknie Pani wygląda w tej fryzurze", "Ooo jaaaaa, Madzia. Przekozacka zmiana", "Pięknie, lepiej niż w długich", "Wygląda pani prześlicznie w tej nowej fryzurze i kolorze", "Bardzo pasuje do pani ta fryzurka".

Większość komentujących jest zgodna - nowe uczesanie wyraźnie odmłodziło piosenkarkę. Podzielacie tę opinię?

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