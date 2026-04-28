Król Karol III z wizytą u Donalda Trumpa. Melania zaskoczyła strojem i przyćmiła Kamilę

W poniedziałek oficjalnie wystartowała kilkudniowa podróż brytyjskich monarchów do Stanów Zjednoczonych. W godzinach popołudniowych król Karol III i królowa Kamila dotarli do Białego Domu, gdzie czekali już na nich Donald oraz Melania Trumpowie. Przywódca USA i pierwsza dama zaprosili arystokratów na popołudniową herbatę, po czym wspólnie udali się do prezydenckiej pasieki.

Zaledwie tydzień wcześniej żona amerykańskiego polityka odsłoniła nowy ul uformowany na kształt miniaturowego Białego Domu. Kiedy spotkanie z gospodarzami dobiegło końca, królewska para pojechała na uroczyste przyjęcie zorganizowane w waszyngtońskiej rezydencji brytyjskiego ambasadora.

Królowa w sukience z wzorkami, pierwsza dama w modnym maślanym żółtym

Wzrok obserwatorów przyciągnęły starannie dobrane kreacje obu kobiet. Królowa Kamila bezpośrednio po opuszczeniu pokładu samolotu zaprezentowała się w stroju o odcieniu jasnego różu. Z kolei na spotkanie w prezydenckiej rezydencji założyła jasną suknię, którą zdobiły ciemne i subtelne wzory wokół dekoltu, na rękach oraz w dolnej części kreacji. Melania Trump zdecydowała się natomiast na absolutny hit tego sezonu, czyli odcień znany jako maślany żółty. Ten delikatny, ciepły i kremowy wariant żółci jest obecnie uznawany za nową barwę neutralną. Amerykańska pierwsza dama zaprezentowała się w dopasowanym kostiumie doskonale eksponującym jej sylwetkę.

Wizyta króla Karola III w USA u Donalda Trumpa

Przyjazd brytyjskiego monarchy stanowi doskonałą okazję do ocieplenia relacji dyplomatycznych. Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się o królu w samych superlatywach, co może pomóc w załagodzeniu napięć wywołanych ostrą krytyką amerykańskiego prezydenta pod adresem brytyjskiego premiera Keira Starmera. Eksperci upatrują w tym wydarzeniu szansę na poprawę ogólnej współpracy państw w ramach struktur NATO. Warto podkreślić, że jest to pierwsza amerykańska podróż Karola od czasu objęcia tronu, a jej dodatkowym celem jest uczczenie dwustupięćdziesiątej rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

Harmonogram czterodniowej państwowej wizyty zakłada aż trzy spotkania Karola i Kamili z parą prezydencką. We wtorkowe popołudnie 28 kwietnia brytyjski monarcha ma wygłosić oficjalne przemówienie przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. Plany króla obejmują również wizytę w jednym z parków narodowych w Wirginii, najpewniej w leżącym w Appalachach Shenandoah. Oprócz tego monarcha odda hołd ofiarom tragicznych zamachów z 11 września 2001 roku, a także spotka się twarzą w twarz z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.