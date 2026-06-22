Co jeść latem? Magda Gessler zdradza, jakie produkty sezonowe wybierać

Magda Gessler radzi, co jeść w lato

Magda Gessler jest uważana za największy autorytet kulinarny w Polsce. Rozpoczęło się lato i postanowiliśmy spytać gwiazdę programów "MasterChef" i "Kuchenne rewolucje", czego Polacy powinni szukać na straganach w miesiące wakacyjne. Padła cała lista produktów!

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Oczywiście truskawki, rabarbar, bób, który już się kończy. Szparagi białe, które ubóstwiam. Trochę przechodzimy już na zielone, ale jeszcze się nie nasyciłam białymi. Polskie chyba są najlepsze, jakie jadłam w życiu, ponieważ naprawdę nie są nawożone w taki sposób jak w Holandii czy w Niemczech. Ten smak jest niepowtarzalny. Kalafior. Kurki się zaczynają. Zaczynają się zaraz jagodzianki, które dla mnie są życiodajne i są przepyszne i najlepsze w Polsce - poleca Magda Gessler w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl

Magda Gessler o programie "MasterChef", sezonowych produktach i poziomiankach za 59 zł

Szparagi są drogie! Dlaczego?

Szparagi są jednym z najpopularniejszych produktów w tym czasie, ale wielu Polaków narzeka na ich cenę. Z czego ona wynika?

Wydaje mi się, że też koszty produkcji są coraz droższe przez prąd, przez transport, przez koszt benzyny, przez wojnę w Iranie. No i to wszystko wpływa na to, co Państwo dostają od restauratorów i od kawiarni - wyjaśnia Gessler w wywiadzie dla ESKI.

Białe szparagi lepsze i tańsze!

Magda Gessler zauważa, że tańszą opcją są szparagi białe, a nie zielone. Uważa, że dodatkowo są lepsze!

Ja uważam, że najlepsze szparagi w Polsce to białe. Tylko wymagają pracy. [...] Polska jest znakomitym producentem białych szparagów i one potrafią być bardzo tanie w sezonie.

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Nie ma już produktów sezonowych?!

Magda Gessler zauważyła, że w aktualnym świecie trudno już mówić o sezonowych produktach.