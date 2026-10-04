Cleo otworzyła "Taniec z Gwiazdami". Tak wygląda odcinek rodzinny

Po odcinku włoskim, Maryla Night, akademii Czarnej Mamby i wehikule czasu - przyszedł czas na wzruszający odcinek rodzinny. Gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich, a widzów w pierwszej kolejności powitała Cleo. Oto zdjęcia z wyjątkowego wieczoru w "Tańcu z Gwiazdami".

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"Taniec z Gwiazdami" - występy z bliskimi

Kto towarzyszy dziewiątce uczestników w programie? Tria stworzone w odcinku rodzinnym to:

Aktor Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka

Piosenkarka Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz

Aktor kabaretowy Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka

Aktorka i piosenkarka Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy

Aktor Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna

Influencer Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François

Mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko

Aktor Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska

Aktorka Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.

Cleo otworzyła odcinek rodzinny. Tak wyglądają gwiazdy

Pierwszy występ należał do Cleo, która podczas prezentacji wszystkich par z zaproszonymi bliskimi zaśpiewała swój flagowy przebój "Dom". Choć piosenkarka sama rzadko mówi o swoim życiu osobistym, to nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła o swoim bliźniaku Piotrze.

Zdjęcia prosto ze studia "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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