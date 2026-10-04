Cleo otworzyła "Taniec z Gwiazdami". Tak wygląda odcinek rodzinny

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-04 20:14

Piąty odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się wzruszającym akcentem. Wieczór otworzyła gwiazda specjalna - Cleo, która wykonała swój przebój "Dom". To nie przypadek! Gwiazdy stanęły bowiem na parkiecie ze swoimi bliskimi. Tak wygląda odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami"!

Po odcinku włoskim, Maryla Night, akademii Czarnej Mamby i wehikule czasu - przyszedł czas na wzruszający odcinek rodzinny. Gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich, a widzów w pierwszej kolejności powitała Cleo. Oto zdjęcia z wyjątkowego wieczoru w "Tańcu z Gwiazdami".

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"Taniec z Gwiazdami" - występy z bliskimi

Kto towarzyszy dziewiątce uczestników w programie? Tria stworzone w odcinku rodzinnym to:

  • Aktor Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
  • Piosenkarka Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
  • Aktor kabaretowy Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka
  • Aktorka i piosenkarka Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
  • Aktor Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna
  • Influencer Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François
  • Mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
  • Aktor Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska
  • Aktorka Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.

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Pierwszy występ należał do Cleo, która podczas prezentacji wszystkich par z zaproszonymi bliskimi zaśpiewała swój flagowy przebój "Dom". Choć piosenkarka sama rzadko mówi o swoim życiu osobistym, to nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła o swoim bliźniaku Piotrze.

Zdjęcia prosto ze studia "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Piosenkarka Cleo śpiewa na scenie. Na miniaturach Julia Wieniawa oraz Krzysztof Ibisz. O szczegółach show czytaj w Eskal.
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