Cleo otworzyła "Taniec z Gwiazdami". Tak wygląda odcinek rodzinny

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Po odcinku włoskim, Maryla Night, akademii Czarnej Mamby i wehikule czasu - przyszedł czas na wzruszający odcinek rodzinny. Gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich, a widzów w pierwszej kolejności powitała Cleo. Oto zdjęcia z wyjątkowego wieczoru w "Tańcu z Gwiazdami".
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"Taniec z Gwiazdami" - występy z bliskimi
Kto towarzyszy dziewiątce uczestników w programie? Tria stworzone w odcinku rodzinnym to:
- Aktor Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
- Piosenkarka Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
- Aktor kabaretowy Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka
- Aktorka i piosenkarka Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
- Aktor Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna
- Influencer Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François
- Mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
- Aktor Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska
- Aktorka Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.
Cleo otworzyła odcinek rodzinny. Tak wyglądają gwiazdy
Pierwszy występ należał do Cleo, która podczas prezentacji wszystkich par z zaproszonymi bliskimi zaśpiewała swój flagowy przebój "Dom". Choć piosenkarka sama rzadko mówi o swoim życiu osobistym, to nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.
- Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się. [...] To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru - mówiła o swoim bliźniaku Piotrze.
Zdjęcia prosto ze studia "Tańca z Gwiazdami" znajdziecie w naszej galerii poniżej.