Zdunekk podbija polską rap scenę! Debiutancki album już dostępny

Zdunekk, znana szerszej publiczności jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci projektu Rap Generation, prezentuje krążek, który stanowi esencję jej dotychczasowej twórczości i artystycznej wizji. Album "kk" to prawdziwa eksplozja nowoczesności i surowości. Muzycznie, płyta serwuje słuchaczom dynamiczny miks ciężkich, współczesnych bitów, charakterystycznych dla drillu brzmień oraz melodyjnych, newschoolowych sampli.

Artystka z niezwykłą swobodą porusza się po szybkich tempach, imponując nienaganną techniką, pewnym siebie flow i bezpośrednimi, często drapieżnymi tekstami. "kk" jest niczym kalejdoskop – obok celnych punchline'ów, znajdziemy na nim również bardziej osobiste utwory, które ukazują perspektywę młodej dziewczyny, śmiało przecierającej szlaki w zdominowanym przez mężczyzn świecie rapu. To właśnie ta autentyczność i odwaga wyróżniają Zdunekk na tle innych artystów.

Ten album to czysta energia i podsumowanie czasu spędzonego w studiu, gdzie liczyła się tylko muzyka i autentyczność. Z projektu Rap Generation wyniosłam ogromny głód nagrywania, a "kk" to dowód na to, że dopiero się rozkręcam. Chciałam dać ludziom coś, co nie pozwoli usiedzieć w miejscu – komentuje premierę Zdunekk.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Zdunekk prezentuje album "kk"

Premierze albumu towarzyszy mocny, surowy klip nakręcony do jednego z wiodących singli, który doskonale oddaje miejski klimat i estetykę urban, wizualnie dopełniając muzyczną zawartość "kk". Fani mogą spodziewać się intensywnej promocji albumu w najbliższych miesiącach. Zdunekk zapowiada specjalne "uderzenia" na letnich festiwalach oraz serię klubowych koncertów, gdzie zamierza zaprezentować materiał na żywo, gwarantując pełną, koncertową energię i niezapomniane wrażenia.

Debiutancki album "kk" to nie tylko kolejny krążek na rapowej mapie Polski, ale przede wszystkim manifest młodej artystki, która z impetem wkracza do gry, gotowa podbić serca słuchaczy swoją autentycznością i nieokiełznaną energią. Zdunekk udowadnia, że jest siłą, z którą trzeba się liczyć.