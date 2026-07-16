Karol Strasburger na pogrzebie znanego komentatora. Wzruszające sceny na warszawskich Powązkach

Pogrzeb Karola Stopy na Powązkach. Uczestniczył Karol Strasburger

Uroczystości żałobne Karola Stopy, cenionego komentatora sportowego, miały miejsce 16 lipca na cmentarzu Stare Powązki w stolicy. Ostatnią drogę legendarnego dziennikarza rozpoczęła msza święta. Lech Sidor, bliski przyjaciel i wieloletni współpracownik zmarłego, opublikował wcześniej nekrolog w internecie. Rodzina zmarłego zawarła tam szczegóły pochówku oraz apel o wsparcie finansowe fundacji zajmującej się ratowaniem warszawskich Powązek. Uczestnicy ceremonii pogrzebowej mogli wpisać swoje wspomnienia do pamiątkowej księgi kondolencyjnej, aby uczcić pamięć wybitnego dziennikarza. W ceremonii wziął udział Karol Strasburger, prezenter "Familiady" na antenie TVP, który słynie z miłości do sportu, a w szczególności do tenisa.

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Gospodarz "Familiady" i Karol Stopa dzielili sportową pasję

Prowadzący telewizyjny teleturniej od wielu lat zachwyca świetną formą fizyczną, co zawdzięcza swojej sportowej przeszłości i aktywności. Karol Strasburger w młodzieńczych latach triumfował w barwach Legii Warszawa jako zdobywca drużynowego mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej. Aktor jest ogromnym miłośnikiem tenisa ziemnego. Swoją pasję dzielił m.in. z Karolem Stopą, który przez przeszło 25 lat relacjonował rozgrywki tenisowe na antenie Eurosportu. Dziennikarz posiadał gigantyczną wiedzę na temat dyscypliny, którą zresztą sam z sukcesami trenował amatorsko, wygrywając chociażby Grand Prix Warszawy Amatorów w 1977 roku. Wybitny sprawozdawca odszedł 9 lipca 2026 r., w wieku 78 lat.