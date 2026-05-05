Roxie Węgiel może liczyć nie tylko na męża. Rodzice, bracia i pasierb wspierali ją za kulisami koncertu. Pokazała zdjęcia

Koncerty plenerowe to dla fanów świetna okazja, by zobaczyć swoich ulubionych artystów na żywo, często zupełnie za darmo. Dla gwiazd polskiej sceny muzycznej wiosna i lato to z kolei najbardziej intensywny czas w roku, kiedy przemierzają kraj, grając w najróżniejszych miejscowościach - od dużych miast po mniejsze ośrodki. Roksana Węgiel, która od dłuższego czasu nie koncertowała w plenerze, w tym roku postawiła na bezpośrednie spotkania z fanami. Artystka ogłosiła daty swojej letniej trasy na 2026 rok i - jak poinformowała na Instagramie - w sumie planuje kilkadziesiąt występów.

Roxie Węgiel - koncerty 2026

Pierwsze koncerty plenerowy już za Roxie. Wokalistka przygotowała dla publiczności sporo niespodzianek. Oprócz największych hitów i singli zapowiadających nadchodzące wydawnictwo wykonuje także premierowe utwory, które - jak pokazują nagrania - świetnie sprawdzają się na żywo. Za kulisami piosenkarka może liczyć na silne wsparcie najbliższych: męża, który pomaga jej w prowadzeniu kariery, a także rodziców, młodszych braci oraz pasierba Williama, syna Kevina z poprzedniego związku.

Roksana Węgiel rozpoczęła Summer Tour, a przed nią wyjątkowo intensywne miesiące. Już 19 czerwca na rynku ukaże się jej trzeci album, a koncerty plenerowe to doskonała okazja, by oswoić słuchaczy z nowym materiałem i zachęcić ich do sięgnięcia po całe wydawnictwo. Za kulisami jednego z występów - w Krośnie - wokalistka mogła liczyć na solidne wsparcie najbliższych. Jej koncert podziwiał nie tylko mąż Kevin, ale również rodzice, bracia, a nawet syn Kevina, William, który świetnie dogaduje się z najmłodszym bratem artystki, Tymkiem.

Gwiazda niejednokrotnie podkreślała, że to właśnie rodzina jest dla niej największym źródłem siły. Nic więc dziwnego, że podsumowując ostatni weekend, pierwszy od dawna spędzony w trasie, opublikowała zdjęcia właśnie z nimi. Mąż piosenkarki świetnie prezentuje się w nowym wydaniu. Niedawno ogolił głowę na streamie u Łatwoganga.