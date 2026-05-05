Roxie Węgiel może liczyć nie tylko na męża. Rodzice, bracia i pasierb wspierali ją za kulisami koncertu. Pokazała zdjęcia

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-05 17:17

Roxie Węgiel stawia w tym roku przede wszystkim na nową muzykę. Artystka postanowiła wrócić do grania koncertów plenerowych, podczas których prezentuje materiał z jej nadchodzącej płyty "Błękit". Za kulisami jednego z pierwszych show piosenkarce towarzyszyła niemalże cała rodzina: mąż, rodzice, bracia oraz pasierb. Gwiazda pochwaliła się pamiątkowymi zdjęciami w social mediach.

Roksana Węgiel
Koncerty plenerowe to dla fanów świetna okazja, by zobaczyć swoich ulubionych artystów na żywo, często zupełnie za darmo. Dla gwiazd polskiej sceny muzycznej wiosna i lato to z kolei najbardziej intensywny czas w roku, kiedy przemierzają kraj, grając w najróżniejszych miejscowościach - od dużych miast po mniejsze ośrodki. Roksana Węgiel, która od dłuższego czasu nie koncertowała w plenerze, w tym roku postawiła na bezpośrednie spotkania z fanami. Artystka ogłosiła daty swojej letniej trasy na 2026 rok i - jak poinformowała na Instagramie - w sumie planuje kilkadziesiąt występów.

Pierwsze koncerty plenerowy już za Roxie. Wokalistka przygotowała dla publiczności sporo niespodzianek. Oprócz największych hitów i singli zapowiadających nadchodzące wydawnictwo wykonuje także premierowe utwory, które - jak pokazują nagrania - świetnie sprawdzają się na żywo. Za kulisami piosenkarka może liczyć na silne wsparcie najbliższych: męża, który pomaga jej w prowadzeniu kariery, a także rodziców, młodszych braci oraz pasierba Williama, syna Kevina z poprzedniego związku.

Roksana Węgiel rozpoczęła Summer Tour, a przed nią wyjątkowo intensywne miesiące. Już 19 czerwca na rynku ukaże się jej trzeci album, a koncerty plenerowe to doskonała okazja, by oswoić słuchaczy z nowym materiałem i zachęcić ich do sięgnięcia po całe wydawnictwo. Za kulisami jednego z występów - w Krośnie - wokalistka mogła liczyć na solidne wsparcie najbliższych. Jej koncert podziwiał nie tylko mąż Kevin, ale również rodzice, bracia, a nawet syn Kevina, William, który świetnie dogaduje się z najmłodszym bratem artystki, Tymkiem.

Gwiazda niejednokrotnie podkreślała, że to właśnie rodzina jest dla niej największym źródłem siły. Nic więc dziwnego, że podsumowując ostatni weekend, pierwszy od dawna spędzony w trasie, opublikowała zdjęcia właśnie z nimi. Mąż piosenkarki świetnie prezentuje się w nowym wydaniu. Niedawno ogolił głowę na streamie u Łatwoganga.

