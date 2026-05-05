Wojciech Szczęsny odrzuca oferty z Hiszpanii. Jasna deklaracja bramkarza w sprawie Barcelony

Powrót z emerytury i nowy kontrakt Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną

W lecie 2024 roku 36-letni golkiper oficjalnie pożegnał się z Juventusem i kadrą narodową, jednak szybko dał się przekonać hiszpańskiemu gigantowi do awaryjnego wznowienia kariery po urazie Marca-André ter Stegena. Początkowo krótkoterminowa współpraca przerodziła się w dłuższy projekt, gdyż zarząd zaoferował mu dwuletni kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Obecnie doświadczony zawodnik patrzy na sport z zupełnie innej perspektywy, stawiając na pierwszym miejscu stabilizację życiową i spokój swoich najbliższych, a nie walkę o najwyższe gaże czy regularne występy w pierwszym składzie.

Polski piłkarz wypracował sobie silną pozycję u trenera Hansiego Flicka i błyskawicznie zintegrował się z resztą zespołu. Były gracz takich klubów jak Arsenal, AS Roma czy Juventus odnalazł nową rolę w drużynie, gdzie z zaangażowaniem służy radą młodemu Joanowi Garcíi, dzieląc się z nim wiedzą taktyczną. Nawet jeśli Szczęsny spędza czas głównie na ławce rezerwowych, ma pełną świadomość, że jego potężne doświadczenie stanowi ogromną wartość dodaną dla niedoświadczonej, budującej się szatni Dumy Katalonii.

Oprócz kwestii sportowych, o braku chęci do przeprowadzki przesądziła doskonała aklimatyzacja całej rodziny w nowym środowisku. Jego starszy potomek, Liam, rozpoczął już piłkarskie treningi w słynnej klubowej akademii, natomiast młodsza pociecha bez problemu odnalazła się w jednym z lokalnych przedszkoli. Równie ważne okazały się plany zawodowe żony zawodnika, Mariny Łuczenko-Szczęsnej, która w sercu Katalonii stworzyła własne studio nagraniowe i zamierza realizować tam nowe projekty muzyczne we współpracy z miejscowymi twórcami.