Burza wokół Kyliana Mbappe. Zamiast leczyć kontuzję, relaksował się na jachcie z aktorką

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-05 17:24

Kibice Realu Madryt nie kryją wściekłości po publikacji najnowszych zdjęć paparazzi z udziałem Kyliana Mbappe. Zamiast przechodzić rehabilitację kontuzjowanego kolana w klubowych gabinetach przed zbliżającym się El Clasico, francuski napastnik wolał relaksować się u wybrzeży Sardynii. Gwiazdor spędzał tam wolny czas na pokładzie luksusowego jachtu, w objęciach znanej hiszpańskiej aktorki, Ester Exposito.

Kylian Mbappe i Ester Exposito
Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe Ester Exposito Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe
Galeria zdjęć 56
  • Fani "Królewskich" są wściekli na zachowanie Kyliana Mbappe, który zamiast skupić się na leczeniu urazu, odpoczywał na pokładzie drogiego jachtu w towarzystwie aktorki.
  • Fotoreporterzy przyłapali francuskiego gwiazdora na Sardynii w objęciach Ester Exposito. Publikacja zdjęć wywołała oburzenie sympatyków klubu tuż przed prestiżowym starciem z FC Barceloną.
  • Już przeszło 250 tysięcy sympatyków złożyło podpis pod petycją, w której żądają wyrzucenia napastnika z drużyny.

W ostatnich tygodniach postawa Kyliana Mbappe znajduje się pod ciągłym ostrzałem krytyków. Kuluarowe doniesienia od dawna sugerują, że francuski napastnik nie potrafi dogadać się z resztą szatni Realu Madryt, a szczególne napięcie ma panować na linii między nim a Judem Bellinghamem. Co więcej, portal "The Athletic" poinformował niedawno o ostrej wymianie zdań, do jakiej miało dojść podczas zajęć z członkiem sztabu szkoleniowego Álvaro Arbeloi. Gwiazdor rzekomo skierował obraźliwe słowa w stronę asystenta trenera, co jeszcze mocniej nadwyrężyło i tak już bardzo kruche relacje zawodnika z władzami stołecznego klubu.

Obecnie zmagający się z urazem gracz znalazł się na celowniku rozwścieczonych sympatyków, gdy w hiszpańskiej prasie opublikowano kadry z jego potajemnego wyjazdu na Sardynię. Na ujęciach zrobionych przez fotoreporterów widać, jak Francuz wypoczywa na ekskluzywnym jachcie w towarzystwie swojej nowej partnerki, niezwykle popularnej w Hiszpanii aktorki Ester Exposito. Sympatycy "Królewskich" są oburzeni faktem, że w kluczowym momencie przygotowań całego zespołu do weekendowego El Clasico przeciwko Barcelonie, snajper wybrał zagraniczne wakacje, zamiast przechodzić żmudną rehabilitację uszkodzonego kolana w klubowych obiektach.

Chociaż sztab szkoleniowy udzielił zawodnikowi oficjalnego pozwolenia na opuszczenie Madrytu, kibice nie zamierzają odpuścić. Powstała specjalna petycja domagająca się natychmiastowego pozbycia się napastnika z drużyny, pod którą swój podpis złożyło już przeszło 250 tysięcy sfrustrowanych fanów. Taka reakcja to także pokłosie rozczarowującej formy na przestrzeni dwóch ostatnich lat po głośnym transferze z Paris Saint-Germain. Od momentu sprowadzenia Francuza na Santiago Bernabeu, zespół nie zdołał sięgnąć po żadne znaczące trofeum.

Napięcie wokół sytuacji jest tak ogromne, że głos w sprawie lawiny negatywnych komentarzy postanowił zabrać oficjalny przedstawiciel piłkarza.

Zjawiskowa Ester Exposito. To z nią spotyka się Kylian Mbappe

Kylian Mbappe i Ester Exposito
Galeria zdjęć 56

- Część krytyki wynika z nadinterpretacji kwestii związanych z okresem rekonwalescencji, który jest ściśle nadzorowany przez klub. Nie odpowiada rzeczywistości zaangażowania i pracy, jaką Kylian wykonuje codziennie dla dobra drużyny - powiedział rzecznik piłkarza w rozmowie z AFP.

Jan Tomaszewski wspomina swoją maturę. “Musiałem zdawać poprawkę!”