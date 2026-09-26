Od Nowego Sącza do wielkiego ekranu. Tak zaczynała się jego kariera

Filip Pławiak urodził się 26 września 1989 roku w Nowym Sączu. Pochodzi z rodziny o tradycjach nauczycielskich - jego ojciec, Marek Pławiak, jest nauczycielem i działaczem samorządowym, a matka, Irena Pławiak, nauczycielką i poetką. Dzieciństwo spędził w Witowicach Górnych, a aktorski talent szlifował już w liceum, działając w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W 2012 roku ukończył prestiżową Wyższą Szkołę Filmową i Teatralną w Łodzi, a jego przedstawienie dyplomowe zdobyło nawet nagrodę specjalną na festiwalu w Moskwie. Pierwsze kroki na dużym ekranie stawiał w takich produkcjach jak "Wenecja" Jana Jakuba Kolskiego czy "Pokłosie" Władysława Pasikowskiego. Prawdziwym przełomem okazała się jednak główna rola w filmie Jacka Bromskiego "Bilet na Księżyc" z 2013 roku, która otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery.

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Najważniejsze role, które przyniosły mu sławę i uznanie

Portfolio Filipa Pławiaka jest pełne zróżnicowanych i wymagających ról. Aktor udowodnił swój talent w głośnych produkcjach historycznych, takich jak "Kamienie na szaniec", "Wołyń" czy "303. Bitwa o Anglię". Jednak to współpraca z reżyserem Marcinem Koszałką wyniosła go na nowy poziom. Najpierw zagrał w mrocznym thrillerze "Czerwony pająk", a w 2024 roku stworzył kreację życia w filmie "Biała odwaga". Rola Andrzeja, górala uwikłanego w dramatyczne wybory podczas II wojny światowej, przyniosła mu w marcu 2025 roku Polską Nagrodę Filmową Orzeł za najlepszą główną rolę męską. Widzowie telewizyjni pokochali go z kolei za postać Kordiana Oryńskiego, czyli "Zordona", w niezwykle popularnym serialu "Chyłka", gdzie przez kilka sezonów partnerował Magdalenie Cieleckiej. Pojawił się także w hitowej produkcji "Rojst Millenium".

Zaangażowanie i autentyczność. To za to pokochali go widzowie

Filip Pławiak zdobył serca publiczności nie tylko talentem, ale także ogromnym zaangażowaniem w każdą rolę. Znany jest z tego, że do swoich kreacji przygotowuje się niezwykle sumiennie. Aby wiarygodnie zagrać w "Białej odwadze", nauczył się od podstaw profesjonalnej wspinaczki górskiej pod okiem ekspertów. Jego wszechstronność potwierdzają także liczne pasje. Aktor posiada brązowy pas w karate, trenuje kitesurfing i jeździ konno. Ta fizyczna sprawność i autentyczność przekładają się na wiarygodność postaci, które tworzy na ekranie, od żołnierzy po prawniczych aplikantów.

Niesamowita przemiana Filipa Pławiaka. Zobacz, jak się zmienił

Na przestrzeni lat wizerunek Filipa Pławiaka uległ ogromnej ewolucji. Na początku kariery, w filmie "Bilet na Księżyc", dał się poznać jako młody chłopak o subtelnym, chłopięcym uroku. Jego wygląd idealnie pasował do ról wrażliwych, nieco zagubionych bohaterów. Dziś, po ponad dekadzie w branży, to dojrzały mężczyzna. Rola w "Chyłce" ugruntowała jego wizerunek jako inteligentnego i pewnego siebie prawnika, a kreacja w "Białej odwadze" pokazała jego surowe, męskie oblicze. Zmiana w jego wyglądzie jest doskonale widoczna - z chłopca z sąsiedztwa stał się jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów swojego pokolenia.

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Życie prywatne stara się chronić. U jego boku znana aktorka

Choć Filip Pławiak jest jedną z gwiazd polskiego kina, konsekwentnie chroni swoją prywatność. Wiadomo, że od lat jest związany z utalentowaną aktorką Michaliną Łabacz, znaną między innymi z głównej roli w filmie "Wołyń". Aktor rzadko opowiada o swoim życiu osobistym, skupiając się na pracy zawodowej. Ma dwójkę rodzeństwa, siostrę Klaudię i brata Kacpra. Wolny czas najchętniej spędza aktywnie, realizując swoje sportowe pasje, które pozwalają mu zachować doskonałą formę.

Aktor nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Filip Pławiak?

Po ogromnym sukcesie filmu "Biała odwaga" i zdobyciu prestiżowej nagrody Orła, kariera Filipa Pławiaka nabrała jeszcze większego rozpędu. Rok 2025 był dla niego bardzo pracowity - widzowie mogli go oglądać w serialach "Aniela", gdzie wcielił się w postać "Armaniego", oraz w produkcji "Drelich", w której zagrał tytułową rolę Marka Drelicha. Dziś jest uznawany za jednego z czołowych polskich aktorów, a fani z niecierpliwością wyczekują informacji o jego kolejnych projektach filmowych i teatralnych. Jego pozycja w branży jest ugruntowana, a każda nowa rola jest szeroko komentowana.