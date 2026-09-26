Turniej ATP w Chengdu to popis Polaka. Kto zagra w kolejnych rundach

Zacięty mecz o awans w deblu

Polski tenisista Jan Zieliński oraz Brytyjczyk Luke Johnson rozegrali kolejne emocjonujące spotkanie w turnieju deblowym. Ich przeciwnikami na twardych kortach w chińskim Chengdu byli niezwykle doświadczeni gracze. Po drugiej stronie siatki w ćwierćfinale stanęli Nowozelandczyk Michael Venus oraz Australijczyk John Peers. Początek rywalizacji zupełnie nie układał się po myśli polsko-brytyjskiego duetu. Ostatecznie zapisali oni pierwszą partię na konto swoich rywali wynikiem 2:6.

W kolejnych odsłonach obraz gry uległ jednak bardzo znaczącej zmianie na korzyść polsko-brytyjskiej pary. Drugi set zakończył się ich dość gładką wygraną w stosunku 6:3. O losach całego spotkania zadecydował ostatecznie bardzo emocjonujący super tie-break. Zakończył się on triumfem Zielińskiego i Johnsona w stosunku punktowym 10-7. W pierwszej rundzie polski deblista i jego partner zdołali wyeliminować rozstawionych z numerem dwa Francuzów. Wygrana nad Fabienem Reboulem i Sadio Doumbią wyniosła dokładnie 4:6, 6:4, 10-3.

Z kim zagra Hubert Hurkacz?

Równolegle do rywalizacji zespołowej toczą się ważne zmagania w prestiżowym turnieju singlistów. W tej najważniejszej drabince dumnie reprezentuje nasz kraj utytułowany zawodnik. Hubert Hurkacz ma już za sobą bardzo udaną inaugurację azjatyckich zawodów. W pierwszej rundzie polski tenisista zmierzył się na korcie z Kazachem Aleksandrem Szewczenką. Spotkanie to obfitowało w ogromne emocje i przyniosło oczekiwaną wygraną Polaka.

Pierwsza partia tego trudnego pojedynku singlowego zakończyła się spokojnym i pewnym wynikiem 6:3. W drugim secie wszyscy kibice zgromadzeni w Chengdu oglądali niezwykle zacięty tie-break. Ostatecznie Hurkacz przypieczętował ostateczny awans wynikiem 7:6. W decydującej o losach meczu rozgrywce zatriumfował on rezultatem 12-10. W zaplanowanym na sobotę starciu przeciwnikiem polskiego singlisty będzie Amerykanin Michael Damm.