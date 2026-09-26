Turniej ATP w Chengdu. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale po starciu z Amerykaninem

Trzysetowy bój w drugiej rundzie

Polski tenisista pokonał w sobotniej drugiej rundzie Amerykanina Michaela Damma, notowanego na 106. miejscu w rankingu. Mecz zakończył się wynikiem 4:6, 6:3, 6:4 na korzyść wrocławianina. Początkowe problemy z serwisem zostały szybko przezwyciężone przez reprezentanta Polski.

To nie było pierwsze zwycięstwo Polaka w tych rozgrywkach. W czwartkowej pierwszej rundzie wygrał on z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6:3, 7:6 (12-10). Zwycięstwo przypieczętował w tie-breaku, demonstrując świetną formę przed kolejnymi meczami.

Z kim Hurkacz zagra w ćwierćfinale?

Kolejne wyzwanie czeka polskiego tenisistę już w najbliższą niedzielę. W ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu Valentin Vacherot z Monako lub kwalifikant Lloyd Harris z RPA. Turniejowa "jedynka" Vacherot to jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w całych zawodach na kortach twardych.

Rywalizacja w Chengdu wchodzi w decydującą fazę. Stawka jest wysoka, a polski zawodnik pokazuje rosnącą formę. Kibice liczą na kolejny udany występ i awans do półfinału tego prestiżowego turnieju ATP 250.