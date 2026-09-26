Stephen Curry przedłużył kontrakt z Warriors. Kwota zwala z nóg

Wielka kasa dla gwiazdy NBA

Według doniesień amerykańskich mediów rozgrywający Stephen Curry uzgodnił warunki przedłużenia na dwa lata kontraktu o wartości 116 milionów dolarów. Informacja ta czeka jeszcze na oficjalne potwierdzenie ze strony klubu z San Francisco.

Dziennikarze zwracają uwagę, że koszykarz mógł liczyć na wyższą pensję i umowę opiewającą nawet na 136 milionów dolarów. Zdecydował się jednak na obniżenie swoich żądań finansowych, czym potwierdził chęć zakończenia sportowej kariery w koszulce „Wojowników”.

Historyczne zarobki lidera Warriors

O tym, że negocjacje z zawodnikiem dobiegają końca, mówił wcześniej Mike Dunleavy. Generalny menedżer Golden State zdradził, że rozmowy z dwukrotnym zdobywcą nagrody MVP są finalizowane. Warto przypomnieć, że Curry jest także liderem klasyfikacji wszech czasów NBA w liczbie celnych rzutów za trzy punkty.

Obecna umowa 38-letniego koszykarza jest warta 62,6 miliona dolarów i wygasa po zakończeniu sezonu 2026/2027. Nowy kontrakt sprawi, że Stephen Curry zostanie w klubie do 2029 roku, co będzie jego dwudziestym rokiem gry w tej organizacji. Nowa umowa pozwala zawodnikowi dobić do kwoty 652 milionów dolarów zarobionych na boiskach NBA, dzięki czemu jest pierwszym graczem, który przekroczył barierę 600 mln. Z Golden State Curry cztery razy zdobył mistrzostwo, ostatnie w 2022 roku. W ubiegłym sezonie notował średnio 26,6 pkt, 4,7 asysty oraz 3,6 zbiórki na mecz, ale z powodu urazów pojawił się na parkiecie tylko w 43 spotkaniach.