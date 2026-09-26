Agnieszka Dygant zamieszkała z dala od miasta. Wybrała luksus w sercu lasu

Agnieszka Dygant ucieka z Warszawy do domku na skraju lasu

Agnieszka Dygant zyskała popularność i sympatię widzów dzięki wyrazistym kreacjom aktorskim. Rozpoznawalność przyniosła jej postać Mariolki z serialu "Na dobre i na złe", ale to kultowa rola w "Niani" sprawiła, że stała się gwiazdą ogólnopolską. W jej dorobku znajdują się również występy w produkcjach Patryka Vegi, filmach z serii "Listy do M." oraz takich serialach jak "Fala zbrodni" i "Prawo Agaty".

W ostatnich latach aktorka nieco rzadziej pojawia się w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Wkrótce widzowie będą mogli jednak oglądać ją w nowym serialu kryminalno-komediowym zatytułowanym "Genialna M.". Agnieszka Dygant realizuje również inne przedsięwzięcia i aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, który zgromadził ponad 460 tysięcy obserwujących. Mimo że zazwyczaj chroni swoją prywatność, z dumą prezentuje swój leśny dom, do którego ucieka wraz z rodziną od miejskiego zgiełku stolicy.

Pod koniec 2022 roku artystka rozpoczęła budowę swojego wiejskiego azylu. Zamiast skromnej chatki, zdecydowała się na nowoczesny i oryginalny projekt, zlokalizowany w malowniczym otoczeniu lasów i pól. Aktorka wielokrotnie podkreślała, jak ważny jest dla niej kontakt z naturą, co skłoniło ją do poszukiwania idealnego miejsca na swój wymarzony dom.

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Agnieszka Dygant stworzyła sobie leśny azyl

Wymarzone miejsce udało się odnaleźć około 60 kilometrów od Warszawy, na terenie starego siedliska. Za wizję architektoniczną budynku w formie nowoczesnej stodoły, wpisanej w leśny krajobraz, odpowiadał Maciej Rempalski. Aktorka regularnie wizytowała plac budowy i dzieliła się postępami prac w mediach społecznościowych. Obecnie może w pełni cieszyć się swoją prywatną oazą spokoju. Wnętrza domu zostały zaprojektowane z dbałością o detale, z przewagą naturalnych odcieni, drewna i marmuru. Dopełnieniem całości są imponujące przeszklenia, przez które można podziwiać otaczający posiadłość las.

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To jest taki reset. Nazywamy to prywatnym spa, czyli sobie jedziemy, wypoczywamy, wracamy. Miejsce bardzo intymne, do którego są zapraszani, oczywiście, goście, ale głównie lubimy tam też sobie posiedzieć sami i zresetować się. Zero bodźców, tylko lisy, czasem łosie, czasem jakaś sarna, zające - takich mamy gości - opowiadała Agnieszka Dygant w rozmowie z Plejadą.

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