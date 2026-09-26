Christian Horner chce wrócić do Formuły 1. Zaskakujący wybór zespołu

Nowe plany byłego szefa Red Bulla

Brytyjczyk udzielił niedawno obszernego wywiadu dla brytyjskiej gazety dziennika "The Times". Christian Horner zdradził swoje sprecyzowane plany dotyczące ewentualnego powrotu do wyścigów Formuły 1. Najbardziej satysfakcjonującym scenariuszem byłoby dla niego objęcie posady współwłaściciela jednego z zespołów. Jeśli jednak taki wariant okaże się niemożliwy, doświadczony menedżer ma już upatrzony konkretny cel. W przypadku dołączenia do włoskiej ekipy Ferrari nie zamierza on w ogóle zabiegać o nabycie jakichkolwiek akcji.

Słowa te jednoznacznie potwierdzają ogromne zainteresowanie Brytyjczyka pracą we włoskim zespole. Rozmowy z najwyższymi przedstawicielami Ferrari mogą przynieść przełomowe decyzje w najbliższych miesiącach. Praca dla legendarnej marki z Maranello to dla wielu osób z padoku najwyższe możliwe wyróżnienie zawodowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjacje dotyczące angażu utytułowanego działacza wciąż trwają. Kibice sportów motorowych na całym świecie z ogromną uwagą śledzą każdą nową wiadomość w tej doniosłej sprawie.

„Byłem przez wiele lat pracownikiem. Spędziłem 21 lat siedząc w boksach, nie muszę do tego wracać” – powiedział Horner w wywiadzie dla „The Times”.

„Na tym etapie mojego życia jest tylko jeden zespół, w którym zaakceptowałbym brak współwłasności. To Scuderia. Ferrari to największa marka w Formule 1. To spełnienie marzeń. Można powiedzieć, że to śpiący gigant Formuły 1”

Dlaczego Christian Horner odszedł z pracy?

Wieloletni menedżer stracił swoje lukratywne stanowisko w ekipie Red Bulla 13 sierpnia 2025 roku. Oficjalne powody tego nagłego zwolnienia nigdy nie zostały wprost podane do publicznej wiadomości. W wyścigowych kuluarach mówiło się głównie o bezwzględnej wewnętrznej walce o władzę pomiędzy liderami austriackiego koncernu. Media branżowe informowały także o znacznych napięciach na linii szef zespołu a czterokrotny mistrz świata Max Verstappen. Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza jednak, jakoby to holenderski kierowca oraz jego ojciec Jos bezpośrednio przyczynili się do tej głośnej dymisji.

Brytyjczyk sprawnie kierował poczynaniami niezwykle utytułowanej ekipy Red Bulla przez równe dwadzieścia lat. Pod jego ścisłym kierownictwem ten zasłużony zespół odniósł łącznie aż 124 prestiżowe zwycięstwa w wyścigach Grand Prix. W tym owocnym czasie stajnia z Milton Keynes wywalczyła równe osiem tytułów mistrzowskich w rywalizacji kierowców. Połowę z nich zdobył wybitny Niemiec Sebastian Vettel, a kolejne cztery dołożył bezkonkurencyjny w ostatnich latach Max Verstappen. Dodatkowo austriacka organizacja mogła wielokrotnie świętować zdobycie sześciu pucharów w niezwykle ważnej klasyfikacji konstruktorów.