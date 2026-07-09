Spryskaj tym aptecznym preparatem fugi w łazience. Pleśń i grzyb znikną w mgnieniu oka

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-09 11:22

Łazienka to jedno z tych pomieszczeń w domu, w którym najłatwiej o rozwój pleśni i grzybów. Ciepło, para wodna oraz wysoka wilgotność powietrza tworzą idealne warunki do namnażania się mikroorganizmów. Szczególnie narażone są fugi między płytkami, ponieważ ich porowata powierzchnia zatrzymuje wilgoć i zanieczyszczenia. Z czasem pojawiają się na nich ciemne plamy, które nie tylko psują estetykę wnętrza, ale mogą być również trudne do usunięcia. Można jednak się ich łatwo pozbyć dzięki aptecznemu produktowi, który kupisz dosłownie za grosze.

Osoba w białej rękawiczce szoruje gąbką fugi między jasnymi płytkami. O usuwaniu pleśni przeczytasz na Eska.
Autor: Simgenur/ Shutterstock
  • Wysoka wilgotność w łazience sprzyja rozwojowi pleśni, która często atakuje fugi, tworząc nieestetyczne i trudne do usunięcia ciemne naloty.
  • Zamiast drogich specyfików, możesz wykorzystać tani i łatwo dostępny produkt z apteki, który skutecznie rozprawi się z niechcianymi zabrudzeniami.
  • Sprawdź, jak za pomocą zaledwie jednego składnika przywrócić czystość fugom i sprawić, by twoja łazienka znów lśniła.

Czarne, nieestetyczne naloty na fugach w łazience to częsty widok, który spędza sen z powiek wielu właścicielom domów. Aby ograniczyć ryzyko powstawania pleśni, warto przede wszystkim zadbać o odpowiednią wentylację łazienki. Po każdej kąpieli lub prysznicu dobrze jest otworzyć okno, jeśli jest dostępne, albo pozostawić uchylone drzwi, by nadmiar wilgoci mógł szybciej odparować. Równie ważne jest regularne czyszczenie płytek i fug. Usuwanie osadów z mydła, kamienia oraz innych zabrudzeń sprawia, że pleśń ma znacznie trudniejsze warunki do rozwoju. Jeśli mimo odpowiedniego dbania o czystość na fugach pojawiły się ciemne wykwity, nie zawsze trzeba od razu sięgać po silne środki chemiczne. Istnieje prosty domowy sposób, który wiele osób wykorzystuje do usuwania pleśni.

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Ten tani apteczny specyfik rozprawi się z pleśnią i grzybami na fugach

Aby pozbyć się tych nieestetycznych zabrudzeń, wystarczy spryskać zabrudzone miejsca wodą utlenioną i pozostawić ją na kilkanaście minut, aby mogła zadziałać. Następnie należy wyszorować fugi miękką szczoteczką lub gąbką i dokładnie spłukać powierzchnię czystą wodą. W razie potrzeby czynność można powtórzyć.

Woda utleniona jest znana ze swoich właściwości utleniających, dlatego może pomóc w usuwaniu śladów pleśni z wielu powierzchni. Przed zastosowaniem warto jednak wykonać próbę w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że nie wpłynie ona na wygląd fug lub płytek. Podczas sprzątania dobrze jest również zadbać o przewietrzenie pomieszczenia oraz używać rękawic ochronnych.

Najlepszym sposobem na walkę z pleśnią jest jednak zapobieganie jej powstawaniu. Regularne wietrzenie łazienki, sprawna wentylacja, wycieranie mokrych powierzchni po kąpieli oraz systematyczne czyszczenie fug sprawią, że wilgoć nie będzie utrzymywała się przez długi czas. Dzięki temu łazienka pozostanie nie tylko estetyczna, ale również bardziej higieniczna i przyjazna dla domowników.

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