Błażej Król od ponad dekady jest szczęśliwym mężem. To jego przepis na udane małżeństwo

Błażej Król to postać, której fanom polskiej muzyki alternatywnej i popowej z pewnością nie trzeba przedstawiać. Wokalista i kompozytor do tej pory raczej stronił od mainstreamu, tym bardziej zaskakujący dla wszystkich wielbicieli jego talentu okazał się fakt, iż przyjął zaproszenie do kolejnej odsłony formatu "Azja Express".

Błażej Król w "Azja Express"

Król zamienił polskie sceny na sceny na bezdroża Indonezji i Malezji, gdzie wyruszył w towarzystwie swojego kolegi po fachu, Roberta "DrySkulla" Krawczyka. Panowie mieli do tej pory na koncie współprace muzyczne, a teraz mogą wspominać czas spędzony w ekstremalnych warunkach. Co ciekawe - Błażej nie oglądał wcześniej programu, do którego przyjął zaproszenie. Jak wyznaje po czasie - może to i dobrze.

Dowiedziałem się tego, że jestem w stanie dużo, dużo więcej znieść i… tak, dużo więcej znieść i jestem silniejszy, niż myślałem. Te pierwsze dni po, albo pierwsze dni na miejscu, no to była trauma. Zobaczycie sami za kilka dni, 5 września premiera. Będzie komedia, komedio-dramat. O jejku, tak! - powiedział w rozmowie z Eską.

Artysta podkreślił, że podczas pobytu w Azji tęsknił za swoją żoną, również związaną ze światem muzyki, Iwoną Katarzyną Król.

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Błażej Król o małżeństwie. To jego przepis na sukces!

W życiu codziennym artysta może liczyć na wsparcie swojej ukochanej. Błażej Król i jego żona Iwona są przykładem pary, która umiejętnie łączy życie prywatne z życiem zawodowym. Zakochani pobrali się w 2012 roku i mają na swoim koncie liczne projekty muzyczne. Zapytany o przepis na udane małżeństwo piosenkarz i uczestnik "Azji Express" wymienił cztery - jego zdaniem - najważniejsze filary.

Słuchanie siebie i szanowanie swoich pomysłów. No i taki chyba dystans do pewnych rzeczy. Czas też jest bardzo dobry. To są te cztery rzeczy - wymienił.

Gdy dopytaliśmy go o to, czego jego żona dowie się, oglądając program z jego udziałem, dodał ze śmiechem:

O jejku, że bardzo tęsknię za nią, ale również, że jestem w stanie bez niej dużo rzeczy samemu zrobić, poradzić sobie. Chyba więcej obowiązków na mnie teraz spadnie w domu!