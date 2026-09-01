Oszustwa w Gliwicach. Rozbito grupę sprzedającą maszyny budowlane

Mechanizm oszustw na popularnym portalu sprzedażowym

Członkowie grupy przestępczej oferowali do sprzedaży za pośrednictwem internetu różnego rodzaju sprzęt, w tym koparki, wózki widłowe oraz ciągniki. Po otrzymaniu wpłat od kupujących, podejrzani podejmowali działania mające na celu ukrycie pochodzenia funduszy. Pieniądze były wypłacane w bankomatach lub przesyłane pomiędzy różnymi kontami, aby ostatecznie trafić na rachunki kryptowalutowe. Funkcjonariusze ustalili, że działalność ta była prowadzona co najmniej od listopada 2025 roku. Proceder ten doprowadził do strat finansowych u wielu osób korzystających z portalu sprzedażowego.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych

Wszystkie 7 osób zatrzymanych w tej sprawie usłyszało już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz dokonywania oszustw. Decyzją sądu wobec wszystkich sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres śledztwa. Za popełnione czyny grozi im teraz kara pozbawienia wolności do 10 lat. Policjanci podkreślają, że cała sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze czynności w tym zakresie. Obecnie trwają dalsze prace nad zgromadzeniem materiału dowodowego pod nadzorem prokuratury w Gliwicach.

Przeszukania i zabezpieczenie mienia na terenie kraju

Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 20 przeszukań, które miały miejsce na terenie województwa śląskiego oraz w innych częściach kraju. W trakcie tych działań mundurowi zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty do bankomatów oraz urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe. Podjęto również kroki w celu zablokowania rachunków bankowych, które należały do osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Zabezpieczone przedmioty oraz dokumenty będą teraz poddawane szczegółowej analizie w ramach toczącego się postępowania. Działania te mają na celu dokładne wyjaśnienie skali działalności rozbitej grupy przestępczej.

Źródło: Policja.pl