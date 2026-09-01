Kradzież u jubilera w Bydgoszczy. Złodziej biżuterii z Włocławka trafił do aresztu

Zuchwała kradzież biżuterii w centrum handlowym w Bydgoszczy

Do zdarzenia doszło 17 sierpnia 2026 roku około godziny 20:50, zaledwie kilka minut przed zamknięciem sklepu. Sprawca wykorzystał moment nieuwagi pracowników salonu i zabrał kilka pojemników, w których znajdowała się złota biżuteria. Mężczyzna natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia wraz z łupem. Właściciele oszacowali straty na blisko 160 000 zł, a z lokalu zniknęło łącznie 139 pierścionków oraz sygnetów.

Zatrzymanie 31-latka na bydgoskich Bartodziejach

Wyjaśnianiem okoliczności przestępstwa zajęli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz komisariatu na Szwederowie. Policjanci z pionu kryminalnego wytypowali jako podejrzanego 31-letniego mieszkańca Włocławka i ustalili jego aktualne miejsce pobytu. Do zatrzymania doszło rano 30 sierpnia 2026 roku w jednym z mieszkań na osiedlu Bartodzieje. Mężczyzna był zaskoczony wizytą mundurowych w tym miejscu.

Recydywista z Włocławka może spędzić w więzieniu 12 lat

Podczas prowadzonych czynności okazało się, że 31-latek w kwietniu 2026 roku opuścił zakład karny po odbyciu kilkuletniego wyroku za podobne przestępstwa. Ze względu na powrót do działalności przestępczej mężczyzna usłyszał zarzuty w warunkach recydywy, co wpłynie na wymiar przyszłego wyroku. 31 sierpnia 2026 roku sąd podjął decyzję o osadzeniu go w areszcie na 3 miesiące. Za kradzież szczególnie zuchwałą mieszkańcowi Włocławka grozi teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl