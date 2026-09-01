Natalia Szroeder odsłania ciało w koronkowej bieliźnie. Fani zbierają szczęki z podłogi

Natalia Szroeder zachwyca głosem i szczupłą sylwetką

Natalia Szroeder z każdym kolejnym miesiącem umacnia swoją pozycję na rodzimym rynku muzycznym i staje się jedną z czołowych polskich wokalistek. W obecnym roku zagrała na większości najważniejszych festiwali, nie omijając ani opolskiego, ani sopockiego amfiteatru. Podczas niedawnego Top of The Top Sopot Festival regularnie pojawiała się przed publicznością, oczarowując widzów swoim niesamowitym talentem wokalnym i zbierając owacje na stojąco, w szczególności za wyjątkowe wykonanie piosenki "Wprost w ramiona me".

Artystka potrafi również znakomicie wykorzystywać swój wizerunek, aby przyciągać spojrzenia. 31-latka uwielbia modowe eksperymenty, przez co jej odważne stylizacje koncertowe zawsze wywołują mnóstwo emocji. Wokalistka chętnie stawia na ubrania, które eksponują jej nienaganną figurę, choć jednocześnie zaznacza, że nie trzyma się żadnego specjalnego planu dietetycznego. Po prostu mądrze wybiera posiłki, dodając przy tym, że życie w ciągłych rozjazdach i związany z tym stres nie ułatwiają utrzymania zdrowej rutyny.

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Natalia Szroeder bez tajemnic Pytanie 1 z 7 Skąd pochodzi Natalia Szroeder? Z Polski Z Ukrainy Z Niemiec Następne pytanie

Natalia Szroeder w zmysłowej bieliźnie na Instagramie

Kariera muzyczna to nie wszystko – pod koniec minionego roku wokalistka związała się z jednym ze znanych producentów bielizny. Wraz z końcem sierpnia opublikowała na swoim profilu ujęcia z najświeższej, nadmorskiej sesji zdjęciowej. Tym razem gwiazda pokazała się w niezwykle zmysłowych, koronkowych kompletach, śmiało odsłaniając swoje smukłe ciało w różnych fasonach bieliźnianych zestawów.

Zmysłowe zdjęcia szybko wywołały lawinę reakcji, a internauci nie potrafili powstrzymać swojego zachwytu nad formą piosenkarki. Pod postem na Instagramie zaroiło się od komentarzy, a swój podziw wyraziły też inne znane osoby z branży muzycznej. Wśród nich znalazła się chociażby Daria Zawiałow, która skomentowała fotografie przyjaciółki krótkim, ale wymownym wpisem: "Goddes".

Zaangażowanie w kampanie bieliźniane staje się coraz popularniejsze wśród młodych gwiazd polskiego show-biznesu. Warto wspomnieć, że w podobny sposób swoich fanów regularnie zachwyca chociażby Julia Wieniawa, która również nie stroni od publikowania śmiałych, roznegliżowanych kadrów w mediach społecznościowych.

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Natalia Szroeder | Sopot Top of the Top Festival