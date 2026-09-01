Zamiast szorować brudną kratkę piekarnika, użyj worka na śmieci. Lepki tłuszcz odejdzie z rusztu sam

Zamiast męczyć się ze szmatką, wypróbuj prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania.

Użyj zwykłego worka na śmieci oraz domowego płynu, by pozbyć się przypalonego tłuszczu z rusztu.

Zobacz, jak w zaledwie 60 minut Twój sprzęt odzyska dawny blask, bez konieczności używania siły.

Jak wyczyścić ruszt piekarnika bez szorowania? Trik z workiem na śmieci i zaschniętym tłuszczem

Piekarnik to niewątpliwie jedno z najbardziej uciążliwych do sprzątania urządzeń w każdej kuchni. Brudzi się w mgnieniu oka. Nawet po jednym użyciu możemy zauważyć ślady przypalonego jedzenia i zacieki z tłuszczu. Część nowoczesnych modeli posiada wbudowane systemy samoczyszczące. Dobrze jest uruchamiać je po kilku użyciach, by brud nie zdążył mocno przywrzeć. Nie dotyczy to jednak tylko komory piekarnika, ale również jego wyposażenia, takiego jak blachy i kratki. Je również trzeba myć ze spalenizny oraz resztek potraw. Okazuje się, że nie musimy wcale ich mocno trzeć. Doskonałym rozwiązaniem na wyczyszczenie jest włożenie brudnego rusztu do grubego worka na śmieci i zalanie go specjalnym, domowym roztworem. Po odczekaniu godziny cały lepki brud zniknie niemal samoistnie.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Domowy płyn do czyszczenia rusztu piekarnika. Przepis na miksturę z tabletki do zmywarki

Mamy dla Ciebie rewelacyjny i bezproblemowy patent na czyszczenie rusztu piekarnika. Zapomnij o wyczerpującym szorowaniu przypalonego tłuszczu. Wystarczy, że przygotujesz środek czyszczący na bazie tabletki do zmywarki. Rozpuść jedną kapsułkę w dwóch litrach ciepłej wody i dosyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Gdy płyn nieco przestygnie, przelej go do worka na śmieci, w którym znajduje się zabrudzony ruszt. Następnie szczelnie zamknij worek i zostaw na pełną godzinę. Na koniec po prostu wyciągnij kratkę, delikatnie przemyj gąbką i spłucz bieżącą wodą. Efekt? Ruszt będzie lśnił nowością.

Czyszczenie wnętrza piekarnika sodą i octem. Jak umyć piekarnik domowymi sposobami?

Co natomiast ze środkiem piekarnika? Znacznie rozsądniej jest zrezygnować z agresywnych, chemicznych preparatów, które mogą niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Szczególnie w miejscu, gdzie na co dzień obrabiamy żywność. Zamiast nich warto sięgnąć po sprawdzone, domowe metody, które działają równie dobrze, a są bez porównania bezpieczniejsze. Poza wspomnianymi wcześniej tabletkami do zmywarki oraz niezawodną pastą z sody, prawdziwym hitem jest zwykły ocet spirytusowy. Najprościej jest przelać go do butelki z atomizerem i obficie spryskać całe wnętrze brudnego urządzenia. Ocet rewelacyjnie rozpuszcza i zmiękcza stary tłuszcz. Już po kilku chwilach bez problemu zetrzesz wszystkie uciążliwe zabrudzenia.