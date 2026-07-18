Łatwogang i Bedoes z rekordową zbiórką. Zbierali na chore dzieci

Łatwogang i Bedoes z niesamowitym wynikiem zbiórki na dzieci

Wiosną tego roku, a dokładnie w kwietniu, polska sieć żyła głośną inicjatywą Piotra "Łatwoganga" Hanckego. Znany twórca internetowy postanowił wykorzystać swoją popularność w szlachetnym celu i zorganizował wyjątkową transmisję na żywo na platformie YouTube. Jej głównym założeniem było zebranie funduszy na leczenie dzieci chorujących na nowotwory. Do akcji szybko przyłączył się raper Bedoes 2115, a ich wspólne działanie momentalnie urosło do rangi fenomenu.

Przez okrągłe dziewięć dni w internecie trwała nieprzerwana transmisja utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Kawałek ten został nagrany wspólnie przez Bedoesa oraz jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Użytkownicy sieci masowo wchodzili na stream, wpłacali pieniądze i udowodnili, że potrafią się zjednoczyć, gdy w grę wchodzi naprawdę szczytny cel.

Zobacz też: Łatwogang musi zobić sobie przerwę. "Nie byłem gotowy na takie rzeczy". Wydał oświadczenie!

Sonda Jak oceniasz działania charytatywne Łatwoganga? Dobrze Średnio Źle Nie wiem

Ponad 290 milionów złotych! Wynik akcji Łatwoganga i Bedoesa robi wrażenie

Jeszcze gdy transmisja trwała, widać było, że pobity zostanie potężny rekord. Suma na liczniku rosła błyskawicznie, z minuty na minutę, a kolejne miliony budziły szczery podziw. Ostateczny wynik zbiórki przeszedł jednak najśmielsze prognozy.

Przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters oficjalnie ogłosili, że w trakcie całego wydarzenia udało się zgromadzić dokładnie 292 738 293,05 zł. Ta niewiarygodna kwota udowadnia, jak gigantyczny potencjał drzemie we wspólnych działaniach internautów.

Z okazji ogłoszenia ostatecznego wyniku fundacja opublikowała specjalny film. Główną rolę zagrały w nim dzieci znajdujące się pod opieką organizacji, które z dumą prezentowały symboliczny, ogromny czek z końcową kwotą. Najmłodsi z wielkim wysiłkiem starali się odczytać zapisaną sumę, co wcale nie było łatwe ze względu na ilość cyfr.

Pracownicy i wolontariusze fundacji nie ukrywali silnych emocji. Przyznali szczerze, że nawet dorosłym trudno jest poprawnie przeczytać tak astronomiczną kwotę. Gorąco dziękowali wszystkim, którzy dorzucili się do zbiórki, podkreślając jednocześnie, że zebranie funduszy to dopiero pierwszy krok w długim procesie niesienia pomocy.

Zobacz także: Łatwogang przejechał rowerem całą Polskę: "Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie"

Organizacja zapewniła, że zebrane miliony są na bieżąco przeznaczane na realne wsparcie małych pacjentów onkologicznych. Pieniądze służą m.in. do kupowania nowoczesnego sprzętu medycznego, finansowania terapii i niezbędnych leków, a także wspomagają działanie oddziałów onkologicznych w całym kraju.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez fundację, pozytywne skutki głośnej zbiórki są już bardzo namacalne. Do tej pory z zebranych podczas streamu pieniędzy sfinansowano pomoc dla prawie 180 chorych dzieci, a plany obejmują znacznie szersze działania. Przedstawiciele organizacji zadeklarowali, że będą regularnie dzielić się z opinią publiczną informacjami o kolejnych projektach opłacanych z tej rekordowej puli.

Zdecydowanie należą się tutaj ogromne brawa!